За прошлую неделю в Гомеле зарегистрировано более 5600 случаев ОРИ, большинство заболевших — дошколята

Со 2 октября начался предэпидемический период сезона заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом, сообщили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Уровень заболеваемость среди жителей областного центра ниже расчетного критерия эпидемического порога почти на 20%. За прошедшую неделю зарегистрирован 5681 случай ОРИ. Среди обратившихся за медицинской помощью большинство дети — 72,2%, причем основная доля пациентов дошкольники.

Как отмечают врачи-эпидемиологи, наиболее опасным среди респираторных инфекций является грипп. Именно его осложнения, особенно у детей и ослабленных людей, могут привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Единственный реальный способ защитить себя от инфекции — вакцинироваться.

Во всех поликлиниках уже проводится вакцинация лиц, относящихся к группе риска, на бесплатной основе вакциной «Гриппол плюс» (производство Россия). Те, кто не относятся к группе риска, могут привиться платно за свой счет вакцинами «Ваксигрипп» (производство Франция), «Инфлювак» (производство Нидерланды), «Ультравак» (производство Россия).









С целью создания коллективного иммунитета против гриппа и сохранения здоровья руководители большинства предприятий и организаций города организовали вакцинацию своих сотрудников за счет финансовых средств предприятий.

В Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии также проведена иммунизация против гриппа за счет средств организации вакциной «Инфлювак». Прививки сделали 160 человек или 83% сотрудников центра.