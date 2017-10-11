Пока гомельчанка была на работе, ее виртуальный двойник одалживал деньги у друзей в соцсетях

Невидимые IT-мошенники опустошают счета гомельчан, подставляя их знакомых. Безобидное сообщение в соцсетях с просьбой о помощи может обернуться уголовным делом со многими неизвестными.

Как обычно 23-летняя гомельчанка перед работой заглянула на минутку на свою страничку в соцсетях. Прочла поступившие сообщения, полистала новостную ленту и вышла. Через несколько минут попробовала снова зайти, но не получилось. Несколько раз вводила логин и пароль, но все тщетно. Упрямая система твердила, что указанные данные не верны. Девушка торопилась на работу, и не стала менять пароль и логин.

Вернулась к своему профилю позже. За это время от ее имени друзьям были разосланы сообщения с просьбой перечислить российские деньги. Одна из коллег решила помочь. Сфотографировала номер своей карточки и отправила. Когда пришла СМС с 3D-кодом, тоже отправила его «коллеге». Действуя из лучших побуждений, она даже не догадывалась, что попала в ловушку мошенников.

Злоумышленник через интернет-банкинг опустошал ее счет. Ей же приходили СМС о списании денег, но «виртуальная коллега» убеждала, что все нормально. Поверила, успокоилась.

Позже проверила баланс: денег действительно не было. Произведено 12 операций по списанию средств со счета. Без лишних разбирательств обратилась в милицию.

Запрос в банк показал, что деньги ушли на IP-адреса в Польше, Нидерландах, Италии.

По данным следователя Гомельского городского отдела СК Республики Беларусь Сергея Потапова, возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 339 УК. Следствие продолжается.

Написала заявление о взломе странички в соцсетях и коллега, от имени которой велась переписка.