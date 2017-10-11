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Гомельчанин, который украл бутылку водки, размахивал ножом и угрожал убить охранников магазина

  • 11 октября 2017, 13:51
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В августе этого года охранники магазина остановили 57-летнего мужчину и предложили посмотреть «кино» с его участием: кража бутылки водки попала на камеру видеонаблюдения.

Поняв, что его застали на месте преступления, гомельчанин достал из кармана нож и начал размахивать им, угрожая убийством, тем самым только усугубив свое положение, сообщает «Вечерний Гомель».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.


gomel.today

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