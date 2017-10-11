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В субботу в Гомеле проведут «Мото-баттл»

  • 11 октября 2017, 13:06
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В эту субботу, 14 октября, на картодроме по адресу ул. 8-я Иногородняя,13, байкеры устроят мото-баттл.

В числе участников значатся мотоклубы «Ночные волки», «Железные братья», «Штрафбат», «8 регион» и «Стальные ветра». Однако участвовать могут и мотоциклисты-одиночки.

— Ты не в клубе, но у тебя есть категория А или А1? Хочешь испытать свои силы в личном первенстве? Ждем тебя, — приглашают организаторы мероприятия.

Старт назначен на 10.30. Выезд с базы «Ночных волков» в 10.00.



gomel.today

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