Министерство образования и МТС ищут таланты: в Беларуси стартует конкурс молодежных образовательных проектов

Министерство образования Беларуси и компания МТС объявляют о старте II Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Главная цель — поиск и поддержка креативных образовательных проектов. Предложить свои идеи могут учащиеся 8–11 классов и студенты средних специальных и высших учебных заведений до 23 лет.
«Система образования должна быть наиболее чуткой к инновациям,
происходящим в сфере информационных технологий, ведь, в конечном счете,
именно образование определяет вектор развития современного общества.
Цифровая трансформация, охватившая все сферы общественной жизни, ставит
нас перед необходимостью не просто приспосабливаться к изменениям, а
быть активными участниками инновационных процессов. Данный конкурс
позволяет обучающимся проявить себя с творческой стороны и, что особенно
важно, способствует формированию активной жизненной позиции молодых
людей, ведь их проекты могут реально повлиять на происходящее в сфере
образования», — прокомментировал директор Главного
информационно-аналитического центра Министерства образования Республики
Беларусь Павел Лис.
Прием проектов на конкурс стартует уже сегодня и продлится по 16
ноября. Предложения и идеи, оформленные в презентацию, можно разместить
на сайте конкурса yip.unibel.by или отправить по электронной почте на
адрес yip@unibel.by.
Конкурс «Информационные и мобильные технологии для образовательного
процесса» пройдет в три этапа: сбор проектов и оценка жюри, полуфинал и
работа с менторами, финал и защита проектов. Работы, представленные на
конкурс, будут оценивать в следующих номинациях:
- «Лучший инновационный проект для учащихся и студентов»;
- «Лучший инновационный проект для родителей»;
- «Лучший инновационный проект для педагогов»;
- «Лучший молодежный инновационный проект».
«В 2016 году в конкурсе приняли участие 200 человек, экспертная
группа рассмотрела и оценила более 50 проектов, 13 из которых прошли в
финал. В этот раз мы ожидаем не менее высокий интерес к проекту.
Подобная образовательная инициатива — хороший пример
частно-государственного партнерства, в результате которого компания МТС и
Министерство образования инвестируют в будущее развитие страны,
поддерживая перспективные проекты нашей молодежи», — отметил
руководитель коммерческого департамента МТС Николай Булаш.
Конкурс проводится в рамках соглашения, заключенного между мобильным
оператором МТС и Министерством образования Республики Беларусь 27 июня
2017 года. Партнером выступает компания Huawei. Авторы лучших проектов
не только смогут воплотить свои идеи в жизнь, но и получат подарки от
компании МТС и партнеров конкурса.
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