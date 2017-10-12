Министерство образования и МТС ищут таланты: в Беларуси стартует конкурс молодежных образовательных проектов

Министерство образования Беларуси и компания МТС объявляют о старте II Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Главная цель — поиск и поддержка креативных образовательных проектов. Предложить свои идеи могут учащиеся 8–11 классов и студенты средних специальных и высших учебных заведений до 23 лет.

«Система образования должна быть наиболее чуткой к инновациям, происходящим в сфере информационных технологий, ведь, в конечном счете, именно образование определяет вектор развития современного общества. Цифровая трансформация, охватившая все сферы общественной жизни, ставит нас перед необходимостью не просто приспосабливаться к изменениям, а быть активными участниками инновационных процессов. Данный конкурс позволяет обучающимся проявить себя с творческой стороны и, что особенно важно, способствует формированию активной жизненной позиции молодых людей, ведь их проекты могут реально повлиять на происходящее в сфере образования», — прокомментировал директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь Павел Лис.

Прием проектов на конкурс стартует уже сегодня и продлится по 16 ноября. Предложения и идеи, оформленные в презентацию, можно разместить на сайте конкурса yip.unibel.by или отправить по электронной почте на адрес yip@unibel.by.

Конкурс «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» пройдет в три этапа: сбор проектов и оценка жюри, полуфинал и работа с менторами, финал и защита проектов. Работы, представленные на конкурс, будут оценивать в следующих номинациях:

«Лучший инновационный проект для учащихся и студентов»;

«Лучший инновационный проект для родителей»;

«Лучший инновационный проект для педагогов»;

«Лучший молодежный инновационный проект».

«В 2016 году в конкурсе приняли участие 200 человек, экспертная группа рассмотрела и оценила более 50 проектов, 13 из которых прошли в финал. В этот раз мы ожидаем не менее высокий интерес к проекту. Подобная образовательная инициатива — хороший пример частно-государственного партнерства, в результате которого компания МТС и Министерство образования инвестируют в будущее развитие страны, поддерживая перспективные проекты нашей молодежи», — отметил руководитель коммерческого департамента МТС Николай Булаш.

Конкурс проводится в рамках соглашения, заключенного между мобильным оператором МТС и Министерством образования Республики Беларусь 27 июня 2017 года. Партнером выступает компания Huawei. Авторы лучших проектов не только смогут воплотить свои идеи в жизнь, но и получат подарки от компании МТС и партнеров конкурса.