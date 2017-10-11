Светлогорские и Гомельские оперативники в Минске задержали крупного торговца опийным маком

Оперативники наркоконтроля Светлогорского РОВД и УВД Гомельского облисполкома при поддержке бойцов ОМОНа провели успешную операцию по задержанию крупного макового дилера. Из незаконного оборота изъято почти 50 килограмм мака.

Утром возле одного из домов на Партизанском проспекте омоновцы задержали минчанина, 1981 года рождения. При осмотре личного автомобиля задержанного и гаража, который он арендовал, милиционеры обнаружили крупную партия мака.





Проведенная экспертиза показала, что вещество, находящееся в мешках, представляет собой смесь семян мака, на поверхности которых обнаружено опасное наркотическое средство, не используемое в медицинских целях — опий, общей массой 224,65 грамм, а также опасное наркотическое средство — маковая солома, общей массой 49,2 грамм.

Общий вес наркотического вещества, изъятого из незаконного оборота, составил 49.2 килограмма. Такого количества мака вполне достаточно для производства более 500 наркоманских доз. Оперативники обосновано предполагают, что маковый дилер реализовывал свой товар и в другие регионы республики.





По данному факту Светлогорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.