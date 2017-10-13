Быть или не быть — остекленному балкону в вашем доме?

Все-таки, планирование очень полезная штука. Никогда не знаешь, что ждет завтра. Даже погода подкидывает сюрпризы. Не так давно разговаривали с соседом, так он жаловался, что ночью в сильный дождь вода даже подоконник залила.

А я сплю как младенец: недавно в спальне остеклил балкон и теперь не знаю хлопот. Слышимость почти нулевая: рядом собака лает — еле разберешь. Качество просто отличное.

Пришлось соседа к себе домой вести, а заодно и похвастаться, как все здесь обустроил.





— Пластиковый профиль массивный, придает раме объем и солидный вид.







Створки можно ставить на проветривание в разных положениях. Механизмы четко работают, все очень хорошо закрывается и открывается, безо всяких нюансов, — нахваливаю надежную австрийскую фурнитуру. — Нам есть с чем сравнить, что раньше, и сейчас — небо и земля. До этого угораздило купить себе окна в другой компании, так там сразу сломались замки. Пришлось вызывать мастеров по гарантии, а окнам был всего лишь месяц...







— Да-а, — удивился сосед, — мы сразу заметили, что ваш балкон от других отличается. А я все никак здесь порядок не наведу, — оценивает стены, обшитые вагонкой. — Жена жалуется, что весь мусор летит, белье спокойно сушить нельзя. А тут вам как назло устанавливали балконную раму. Жена опять с разговорами: у соседей то, у соседей это. А где на все денег взять?

— А мы вот остались довольны и копим сейчас на вторую конструкцию. Будем заказывать там же, в компании Окнаград. Кстати, деньги не обязательно все сразу вносить: можно заказать в рассрочку 0% на 21 месяц. Тут главное выбрать нужный вид рамы, нам предложили купить в Гомеле алюминиевую раздвижную или пластиковую. У нас балкон немаленький, алюминиевая рама стоила бы дешевле, но мы, взвесив все «за и против», решили не экономить и выбрали ПВХ-раму для теплого остекления. Могу рассказать, примерно, в чем разница между ними.







— В общем, мы заказали себе в Гомеле пластиковую раму, и не пожалели. Приехали, ребята, быстро все установили — все за один день. Четко, слаженно, аккуратно — даже придраться не к чему. И гарантию дали на 5 лет, что важно, да и на рынке уже давно работают, филиалы есть по всей республике.

Но больше всего порадовало, что можно оплату разбить 21 месяц, если брать в рассрочку. Тоже не могли решиться на покупку сразу — стоимость балконной рамы из-за больших размеров достаточно высокая. А так даже не почувствовали, и на качестве экономить не пришлось — заказали теплый профиль немецкой марки Salamander. Никаких справок не нужно — все сделали на месте. Держи визитку:





Думаю, соседу я помог: и балконную раму можно выгодно приобрести, и мир с женой.





Нажмите, чтобы заказать в октябре балконную раму в Гомеле в РАССРОЧКУ 0%.

Приходите!

Гомель,



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