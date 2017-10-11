В Гомеле мужчина пытался обольстить девушку, а после отказа начал демонстрировать свои половые органы

Мужчина, желая поближе познакомиться с девушкой, решил идти «ва-банк» и продемонстрировал избраннице свое мужское «достоинство». Однако вместо ожидаемого эффекта «принц» заработал только уголовное дело.

В июле этого года парень на велосипеде подкатил к девушке и начал распускать руки. После отпора молодые люди разошлись каждый своей дорогой. Но без продолжения не обошлось: около своего дома девушка услышала, как ее кто-то зовет. И действительно, мужчина, не желающий сдаваться в борьбе за сердце девушки, стоял возле елочек и демонстрировал свои половые органы, сообщает «Вечерний Гомель».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело: ему грозит до трех лет лишения свободы.