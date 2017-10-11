В Гомеле покажут белорусские игровые короткометражки, посвященные проблемам экологии
- 11 октября 2017, 11:32
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Места: Гомель (20498)
Метки: Афиша (1650), Гражданское общество (1782)
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