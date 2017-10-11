Окнаград 13/09 - 19/09 09/10 - 15/10:

В Гомеле покажут белорусские игровые короткометражки, посвященные проблемам экологии

  • 11 октября 2017, 11:32
  • 273
  • 0



В арт-пространстве «Ковчег» в рамках «Недели устойчивого развития» 13 октября состоится показ социального кино.

Гости мероприятия смогут увидеть три фильма:

«Двадцатьшестнадцать» — притча, снятая в жанре пост-апокалипсиса.

«Эстафета» — роуд-муви-комедия, рассказывающая о «типичных белорусах».

«Счетчик счастья» — фильм-напоминание об одной трагедии в советском прошлом.

Показ начнется в 17:30 в арт-пространстве «Ковчег» (пр. Победы, 2а, 2-й этаж).


gomel.today

Места: Гомель (20498)

Метки: Афиша (1650), Гражданское общество (1782)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 10/10 - 11/10:

Самое читаемое