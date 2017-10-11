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«Поручение президента изучается». Защитники сквера возле «Туриста» получили ответ от Гомельской райинспекции по охране окружающей среды

  • 11 октября 2017, 09:33
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Защитники сквера возле гостиницы «Турист», который предназначался гомельскими властями под застройку и судьба которого оказалась неопределенной после выступления Александра Лукашенко, получили ответ на свое обращение в Гомельскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

СН продолжают следить за ситуацией вокруг предполагавшейся коммерческой застройки зеленой зоны на улице Кожара и протестов жителей.

В обращении, в частности, говорилось о недопустимости дальнейшей вырубки деревьев в нашем городе, где из-за последних уплотнительных застроек степень озеленения и так уже не соответствует нормативам.

На днях Гомельская горрайинспекция прислала ответ. В нем говорится, что по вопросу согласования и выбора земельного участка под строительство на улице Кожара к ней не обращались. Также в документе приводится ссылка на Закон РБ «О растительном мире», согласно которому в границах парков, скверов и бульваров запрещено большинство видов строительства.

«На сегодняшний день при размещении объектов строительства учитывается уровень озелененности с поддержанием процента более 40%», — говорится в ответе инспекции. По данным инициативной группы местных жителей, на сегодняшний день озеленение в Центральном районе, к которому относится планировавшийся под застройку участок, составляет около 26%.

В ответе также сказано: «Гомельская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды выражает Вам благодарность за своевременное обращение и чуткое отношение к окружающей среде и здоровью жителей г. Гомеля». Ответ подписал начальник инспекции Александр Голубев.

3 октября Президент РБ Александр Лукашенко выступил на совещании в Минске, где призвал остановить необоснованную уплотнительную застройку и вырубку деревьев, назвав это «разбоем». «Средства массовой информации, как бы они вами ни были прикормлены, все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать», — сказал Лукашенко.

4 октября администрация Центрального района отменила намеченную на этот день презентацию проекта застройки на улице Кожара.

В гомельском Институте леса НАН Беларуси, куда «зеленые» активисты обратились уже после выступления Александра Лукашенко, им сообщили, что в настоящий момент поручение президента изучается.


gomel.today

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