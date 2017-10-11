«Это просто не мой год». Как мать с дочкой из Гомеля живут на 240 рублей в месяц и не жалуются

«Если вам нужен тот, кто будет плакаться, это не ко мне, — с порога предупреждает Ольга. — Могу свою знакомую предложить — предпринимательницу. У нее денег — куры не клюют, а все равно все плохо. А у нас все хорошо, да, Машка?». И хрупкая женщина отправляет дочку в магазин за молоком, а нас приглашает в кухню пить кофе.

В ее опрятной квартире, расположенной в хрущевке одного из спальных районов Гомеля, скромная обстановка, но есть все необходимое. Ольга будто читает мысли:

— Думали, что у меня будет «бомжатня»? К нам как-то пару лет назад тоже приходили из адресной помощи, проверяли, как живем, действительно ли нам не хватает. Спрашивали, откуда у нас двери новые межкомнатные с такой зарплатой. Я тогда ответила им: а что, это такое богатство — двери из фанеры? — недоумевает женщина. — Да их мы еще три года назад, когда мама была жива, поставили. Все-таки пенсия еще была, кое-как держались. А вот эти обои у дочки в комнате я в прошлом году поклеила. Смотрю — на скидке, а я как раз отпускные получила: думаю, надо брать! А то ведь деньги сами знаете уходят как. Уходить особо-то и нечему: Ольгина зарплата нянечки в детском саду составляет 240 рублей. Да 100 рублей три раза в год адресной помощи. Вот и весь бюджет матери-одиночки.

— Ой, да нормально все! Коммуналки только боюсь очень. Сейчас, когда отопление включат, это сразу минус 80 рублей, а мы еще Машке дутики не купили на зиму. Они сейчас, небось, рублей 30 будут стоить, — прикидывает женщина.





Ольга делится лайхфаками, как выжить на 240 рублей, когда треть из них нужно отдать за коммуналку.

Главное, говорит женщина, закупиться необходимым в первый день зарплаты: потом денег может не остаться.

— В «Евроопт» не хожу, во-первых далеко, во-вторых, тут у нас рядом «Процент», там дешевле. Крупы так точно. Беру рис, овсянку, гречку, макароны, потом дочке голяшек куриных возьму, тушенки. Да сколько нам той еды надо? Одежды у нас тоже хватает. В магазины и на выставки не хожу, «секонды» нам тоже не по карману. Помогает Красный крест, подруги и соседи. У нас знаете какой дружный подъезд? Если что — друг друга всегда выручаем. Может быть, поэтому я так и отношусь легко к жизни?





Всю жизнь Ольга привыкла рассчитывать только на себя. Из родных у нее на свете — только сестра. Отношения хорошие, но у той своя жизнь. У дочки Маши есть отец, но Ольга говорит, что никогда у него ничего не просила. Подруги учили: «Подай на алименты». Но одинокая мама лишь отмахивается: «С кого требовать алименты? Он чупа-чупса ни разу дочке не принес. Чтобы меня потом его мама прокляла? Не хочу!».

К своему сегодняшнему положению Ольга относится как к временным трудностям. Единственное о чем жалеет — что не выучилась в свое время на врача. Тогда бы, говорит, точно свозила Машку на море: дочка ни разу там не была. Но Ольга уверена, что у них еще все впереди.

— Знаете, это просто не мой год. Вот следующий год — собаки. А собак я люблю. Поэтому все должно наладиться, — улыбается женщина.



