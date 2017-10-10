«Ночные волки» простились с погибшим в Сирии гомельчанином

Алексей Ярошевич погиб 19 сентября в Сирии. Информацию об этом в своей группе разместил байкерский клуб «Ночные волки». Родственники погибшего отказались от общения с прессой, а члены клуба сообщили, что прощание с Алексеем начнется в 10.00 на базе мотоклуба.





С самого утра территория возле ворот базы «Ночных волков» была заставлена машинами.













В связи с большим интересом к тому, как и где погиб Алексей, все возможные попытки попасть журналистам официально на территорию клуба были сразу же отвергнуты. У ворот все время дежурили несколько байкеров с рациями, которые с самого утра просили журналистов разъезжаться, «чтобы не было проблем ни у вас, ни у нас». К обеду мотоциклисты просто заблокировали въезд микроавтобусом, чтобы не было возможности вести съемку. На территорию базы постоянно подъезжали новые люди в жилетках с эмблемой «Ночных волков». Судя по номерам машин, попрощаться с байкером приехали не только с Беларуси, но и с разных регионов России.













Два черных микроавтобуса с белорусскими номерами и с государственным пропуском, который дает возможность проезжать и парковаться в любом месте, были припаркованы в 5 метрах от входа. Возможно, именно пассажиров этих машин так тщательно скрывали от гомельских СМИ. Остается догадываться, кто приехал из Минска почтить память погибшего.













Были замечены родители Алексея, но все попытки узнать точную информации о том, доставили ли тело Ярошевича на базу сегодня, так же не увенчались успехом.









«Ночные волки» с особой педантичностью оберегали сегодняшнее событие от лишних глаз. Вход только для «своих», никаких официальных комментариев, охрана у входа. Когда и где будут похороны тоже остается секретной информацией.



























