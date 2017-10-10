В Гомеле откроется филиал музея-фабрики елочных игрушек

Филиал музея-фабрики елочных игрушек в ноябре начнет работу в Гомеле. Об этом сегодня рассказали создатели первого в Беларуси музея-фабрики елочных игрушек во время его торжественного открытия в ТЦ Galleria в Минске, сообщает БелТА.

«Завод елочных игрушек в Беларуси закрылся с распадом СССР. Так что сегодня фабрика "Грай" — единственное производство такого рода. При выборе сотрудника для нас самое важное — отношение человека к работе и самому празднику. На нашем предприятии работают в том числе люди с инвалидностью, — отметил создатель музея-фабрики Андрей Бегун. — Елочные украшения уже давно стали произведениями искусства, предметами коллекционирования и отличными подарками. Мы делаем продукцию не только для белорусских семей, но и корпоративные подарки. А в ноябре откроем филиал нашего музея в Гомеле, во дворце Румянцевых-Паскевичей».

В музее-фабрике новогодних украшений представлено около 1 тыс. предметов: шары в виде шедевров Фаберже, деревянные статуэтки из Конго, игрушки, сделанные из листа бананового дерева из Уганды, копия шара, подаренного Папе Римскому, игрушки, которыми украшали королевские балы в Вене, а также советская классика, детский рождественский городок и другие уникальные экспонаты. Коллекцию, которую собрал Андрей Бегун в своих путешествиях по миру, знатоки оценивают в $800 тыс.