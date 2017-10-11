«Счастливая покупка-7» разыграла первые 10 000 рублей

«Счастливая покупка» снова вернулась, чтобы исполнить мечты белорусов! Незабываемое путешествие, новый ремонт или дорогой девайс становятся реальностью в новом сезоне рекламной игры.
6 октября состоялся первый розыгрыш рекламной игры «Счастливая
покупка-7» среди покупателей продукции «Conte elegant», «Conte-kids» и
«DIWARI». Более 1 000 денежных выигрышей на общую сумму 30 000 рублей
нашли своих счастливых обладателей!
Главный приз — 10 000 рублей — выиграла Сасковец Алеся Владимировна из Минска.
Алеся Сасковец: «Уже не раз принимала участие в «Счастливой покупке» и даже выигрывала небольшие призы. Но такой крупный впервые! Не верила, что удача улыбнется мне еще раз. Как видите, все возможно!»
Кроме главного приза организаторы разыграли 100 призов по 100 рублей и
1000 призов по 10 рублей на мобильный телефон. Полный список
победителей можно посмотреть на сайте happyby.com.
В розыгрыше приняло участие более 19 тысяч писем. И еще около более
1,5 тысяч участников испытали удачу не отправляя писем. Они
зарегистрировали на сайте happyby.com промокоды, которые получили в
интернет-магазине ConteShop.by или нашли в упаковке продукции,
помеченной логотипом HAPPYBY.COM.
Но это только первая волна призов от Conte. Впереди еще более 2 000
денежных выигрышей! Следующие розыгрыши пройдут 4 ноября и 8 декабря и в
каждом из них будет разыгран ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — 10 000 рублей. В этот раз
стать одним из счастливчиков можете именно вы!
Достаточно выполнить лишь
несколько условий:
- Приобрести любую продукцию торговых марок «Conte elegant», «Conte-kids», «DIWARI»;
- Вырезать с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип («Conte elegant», «Conte-kids», «DIWARI»);
- Отправить 3 (три) любых логотипа по адресу 230026, г.Гродно, а/я
«Счастливая покупка», указав на конверте следующие данные: ФИО
(полностью, без сокращений), адрес, номер своего мобильного телефона в
международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom,
ПРИВЕТ).
- Верить в свою удачу!
И помните: больше конвертов — больше шансов на победу!
Еще одна возможность принять участие в рекламной игре — приобрести
продукцию с логотипом HAPPYBY.COM или оформить заказ в интернет-магазине
ConteShop.by.
Больше информации об игре, призах и победителях «Счастливой покупки»
на сайте www.happyby.com и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники,
Facebook.
«Счастливая покупка-7» — реальный шанс воплотить свои мечты в реальность.
О компании
СООО «Конте Спа», производитель одежды, белья и чулочно-носочных
изделий для женщин, мужчин и детей, на рынке с 1997 года. Компании
принадлежат бренды Conte elegant, DIWARI и Сonte-kids, а также ESLI,
специализирующийся на трикотажных изделиях для всей семьи.
Самое обсуждаемое
«Ушел как воин — в бою». Что известно о погибшем в Сирии гомельчанине Алексее Ярошевиче
Волонтеры бьют тревогу: в Гомеле неизвестные кормят собак отравленным мясом
В Гомеле пенсионеры просили у губернатора «уважительного отношения к себе», а на них вызвали милицию и санитаров
«Пентагон», «Бродвей», «Мутнае вока» и «Камуна-сила»: уличные названия пивнушек, домов и районов Гомеля
Сегодня в Гомеле начнут включать отопление
Фотофакт: в Гомеле такси «Магнит» врезалось в столб, пострадали три пассажира, один из них в реанимации (обновлено)
Администрация Центрального района ОТМЕНИЛА презентацию проекта вырубки и застройки сквера возле «Туриста»