«Счастливая покупка-7» разыграла первые 10 000 рублей

«Счастливая покупка» снова вернулась, чтобы исполнить мечты белорусов! Незабываемое путешествие, новый ремонт или дорогой девайс становятся реальностью в новом сезоне рекламной игры.

6 октября состоялся первый розыгрыш рекламной игры «Счастливая покупка-7» среди покупателей продукции «Conte elegant», «Conte-kids» и «DIWARI». Более 1 000 денежных выигрышей на общую сумму 30 000 рублей нашли своих счастливых обладателей!

Главный приз — 10 000 рублей — выиграла Сасковец Алеся Владимировна из Минска.



Алеся Сасковец: «Уже не раз принимала участие в «Счастливой покупке» и даже выигрывала небольшие призы. Но такой крупный впервые! Не верила, что удача улыбнется мне еще раз. Как видите, все возможно!»



Кроме главного приза организаторы разыграли 100 призов по 100 рублей и 1000 призов по 10 рублей на мобильный телефон. Полный список победителей можно посмотреть на сайте happyby.com.

В розыгрыше приняло участие более 19 тысяч писем. И еще около более 1,5 тысяч участников испытали удачу не отправляя писем. Они зарегистрировали на сайте happyby.com промокоды, которые получили в интернет-магазине ConteShop.by или нашли в упаковке продукции, помеченной логотипом HAPPYBY.COM.

Но это только первая волна призов от Conte. Впереди еще более 2 000 денежных выигрышей! Следующие розыгрыши пройдут 4 ноября и 8 декабря и в каждом из них будет разыгран ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — 10 000 рублей. В этот раз стать одним из счастливчиков можете именно вы!



Достаточно выполнить лишь несколько условий:

Приобрести любую продукцию торговых марок «Conte elegant», «Conte-kids», «DIWARI»;

любую продукцию торговых марок «Conte elegant», «Conte-kids», «DIWARI»; Вырезать с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип («Conte elegant», «Conte-kids», «DIWARI»);

с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип («Conte elegant», «Conte-kids», «DIWARI»); Отправить 3 (три) любых логотипа по адресу 230026, г.Гродно, а/я «Счастливая покупка», указав на конверте следующие данные: ФИО (полностью, без сокращений), адрес, номер своего мобильного телефона в международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ).

3 (три) любых логотипа по адресу 230026, г.Гродно, а/я «Счастливая покупка», указав на конверте следующие данные: ФИО (полностью, без сокращений), адрес, номер своего мобильного телефона в международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ). Верить в свою удачу!

И помните: больше конвертов — больше шансов на победу!

Еще одна возможность принять участие в рекламной игре — приобрести продукцию с логотипом HAPPYBY.COM или оформить заказ в интернет-магазине ConteShop.by.

Больше информации об игре, призах и победителях «Счастливой покупки» на сайте www.happyby.com и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

«Счастливая покупка-7» — реальный шанс воплотить свои мечты в реальность.



