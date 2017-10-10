Пьяный гомельчанин не попал в ночной клуб и ударил милиционера

Хорошенько расслабившись после работы, пьяный 39-летний мужчина решил продолжить гулянье в клубе «Браво».

Приехав около двух часов ночи в развлекательное заведение, грузчик одной из фабрик Гомеля попытался пройти внутрь. Но охранник его не пропустил и, после недолгой словесной перепалки с нетрезвым посетителем, по тревожной кнопке вызвал сотрудников милиции.

Стражи порядка предложили хулигану проследовать в отделение милиции для составления протокола. Но в ответ мужчина ударил одного из правоохранителей кулаком в грудь.

Как рассказал следователь 1-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Вадим Высоцкий, уголовное дело предано прокурору для направления в суд. За насилие в отношении сотрудника милиции гомельчанину грозит до шести лет лишения свободы.