«Дети бегут, обнимают. Может, его не так поняли?» В Гомеле руководитель кружка задержан за педофилию

В Гомеле за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних задержан сотрудник городского центра дополнительного образования детей и молодежи.

В отношении 53-летнего руководителя автомодельного кружка возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Известно, что педагог с более чем четвертьвековым стажем вел занятия у учащихся младших и средних классов.

Старый спальный район. Вокруг — коробки-панельки. В одной из них прямо напротив школы, на первом этаже жилого дома разместилась комната школьника — такие в советские годы были едва ли не в каждом квартале, но назывались тогда станциями юных техников. Здесь проводили свой послешкольный досуг сотни ребят: лепили, вышивали, выжигали, конструировали, моделировали.

Сегодня, в век планшетов и интернета, желающих заниматься декоративно-прикладным и техническим творчеством заметно поубавилось. Но, говорят, в этой комнате школьника всегда яблоку негде было упасть. Во многом благодаря удачно подобранному педагогическому коллективу. А потому новость о том, что руководителя автомодельного кружка Сергея Ивановича (имя изменено) увезла милицейская машина, в считанные часы облетела соседские дворы.





С обратной стороны дома у входа в подъезд дискуссия. Сергея тут знают все. Говорят, сколько здесь живут, столько он работал. Соседи в своих обсуждениях разделились на два неравных лагеря. Большинство не верит в предъявленное педагогу обвинение.

— Да я еще сам маленький был, когда он тут работал, у меня и дочка ходила в кружок этот и сейчас младший сын ходит. Никаких проблем не было. Думаю, что кто-то его подставил, — уверен житель девятиэтажки, в которой расположена комната школьника, Вадим.

— Да кому это надо — подставлять? Была бы там должность, — не соглашается с ним соседка.

— Да нормальный Серега был мужик! Он мне телевизор несколько раз приходил чинить. В технике-то понимал. Да не мог он, — подключается к дискуссии пенсионер Анатолий.





В самой Комнате школьника сегодня немноголюдно. Обучение детей пока приостановлено. «Говорят, до особого распоряжения», — объясняют сотрудники.

На дверях кабинета, в котором еще недавно вел свой кружок Сергей, табличка с другим именем.

— Мне заведующий отделением сказал перейти в эту комнату. Сначала говорит, на месяц. А потом рукой так махнул и говорит: а может и на больше. Нам ведь ничего не рассказывают. Может, вы что знаете? — встречает нас руководитель столярного кружка, представившийся Павлом Ивановичем.

Вокруг — модели автомобилей, авиатехники, отвертки, лобзики и прочий инструмент. Был и компьютер. Сейчас его нет — изъяли следователи.





Павел Иванович рассказывает, что знаком с Сергеем всего месяц — столько времени он сам работает здесь. Ничего подозрительного в поведении мужчины не заметил. Нередко на работе обсуждали дачные дела. Известно, что у Сергея есть жена и сын.

— Говорят, в комнате сидел, а у него на коленях сидели девочки. Так это ж дети! Они бегут, обнимают всегда. Может, его не так поняли? — строит догадки другой коллега Сергея.





В Следственном комитете сообщили, что в отношении 53-летнего жителя Гомеля возбуждено уголовное дело по статье ч.3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Другими подробностями следователи пока не делятся, ссылаясь на конфиденциальность в целях защиты прав и законных интересов потерпевших и исключения нанесения им дополнительной психотравмы.

Родители пострадавших детей пока не готовы контактировать с журналистами — тем не менее просят не дать замолчать этот факт.





«Обязательно сохраняйте свои статусы в соцсетях. Они помогут психиатру с диагнозом», — написал у себя на странице в соцсети педагог незадолго до задержания. В его аккаунте полно фотографий с учениками. А в видео, которое мужчина разместил в профиле, он сообщает, что в авиамодельный кружок пришел в 1993 году. «Задача педагога — воспитать человека думающего, мыслящего, умеющего (...) Не хочется, чтобы деток воспитывала улица» — рассказал в ролике своим подписчикам Сергей Иванович.