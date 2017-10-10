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В гомельском военкомате призывникам обещают бесплатные автомобильные права

  • 10 октября 2017, 14:14
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В военном комиссариате города Гомеля проводится набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в феврале-мае 2018 года, в учебную группу РГОО ДОСААФ для подготовки по специальности водитель механических транспортных средств категории «В», «С». Обучение бесплатное.

По вопросам учёбы следует обращаться в военный комиссариат Гомеля по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 73, кабинет № 25 или по телефону 41-09-47.


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