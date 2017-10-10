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На аэродроме в Зябровке Гомельского района прошли соревнования по парапланерному спорту «Полесский десант-2017»

  • 10 октября 2017, 13:25
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Как рассказал директор гомельского центра авиационно-технических видов спорта и творчества Тимур Пархоменко, участие приняли 33 парапланериста из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии и Молдовы. Соревнования проходили в полетах на точность приземления.

В общем зачете первое место завоевал белорус Евгений Вихор. Среди женщин более точный результат показала Грета Боляку из Литвы. В общекомандном зачете лучшей стала команда «Чемпионы», которую представляли участники из Литвы, Латвии и России.

Соревнования прошли под Гомелем уже в шестой раз. В этом году они одновременно были и 5-м этапом Кубка восточной Европы по парапланерному спорту «Бриллиантовая нога-2017».

































Татьяна Заворотная, фото – Виктория Гул, Гомельская правда

Места: Зябровка (34), Гомель (20486)

Метки: Спорт (3845)

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