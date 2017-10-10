На аэродроме в Зябровке Гомельского района прошли соревнования по парапланерному спорту «Полесский десант-2017»

Как рассказал директор гомельского центра авиационно-технических видов спорта и творчества Тимур Пархоменко, участие приняли 33 парапланериста из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии и Молдовы. Соревнования проходили в полетах на точность приземления.

В общем зачете первое место завоевал белорус Евгений Вихор. Среди женщин более точный результат показала Грета Боляку из Литвы. В общекомандном зачете лучшей стала команда «Чемпионы», которую представляли участники из Литвы, Латвии и России.

Соревнования прошли под Гомелем уже в шестой раз. В этом году они одновременно были и 5-м этапом Кубка восточной Европы по парапланерному спорту «Бриллиантовая нога-2017».



























































































































