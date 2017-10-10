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Заплутавшего в приборском лесу 80-летнего грибника разыскали с помощью пожарной сирены

  • 10 октября 2017, 13:20
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Сообщение о потерявшемся человека поступило 7 октября около десяти часов вечера.

Тревогу забила супруга 80-летнего жителя Новой Буды Гомельского района. Сельчанка обратилась в милицию и рассказала, что муж ушел за грибами в девять утра. На тихую охоту отправился один, мобильный телефон с собой не взял. Когда стемнело, пожилой мужчина не вернулся домой.

Как сообщили в отделе уголовного розыска Гомельского РОВД, к поискам пенсионера приступили сотрудники милиции со служебной собакой. Однако в полдвенадцатого ночи на след грибника выйти не удалось.

К поисковой операции в приборском лесу также подключились работники МЧС. Примерно в три часа ночи пожилой сельчанин вышел сам на свет и звук пожарной автоцистерны. Заплутавший грибник в медицинской помощи не нуждался.

С учетом участившихся случаев пропажи грибников правоохранители советуют:

— не отпускать пожилых людей одних в лес;

— для связи брать с собой мобильный телефон;

— в случае пропажи людей оперативно сообщать в милицию.


Алена Епишева, Гомельская правда

Места: Новая Буда (4)

Метки: Происшествия (10944)

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