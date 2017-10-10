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В Гомельской области за задержку зарплаты наказаны 300 должностных и юридических лиц

  • 10 октября 2017, 12:46
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Общая сумма штрафов составила более 56 000 рублей.

За отчетный период были выявлены 75 организаций, нарушавших трудовое законодательство, задерживая зарплату. Оштрафованы 148 юридических и 152 должностных лица, сообщает Гомельский облисполком.


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