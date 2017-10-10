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Друзья погибшего в Сирии гомельчанина готовятся к похоронам

  • 10 октября 2017, 12:45
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Друзья погибшего в Сирии Алексея Ярошевича готовятся к похоронам, конкретная дата пока неизвестна. Большинство из них принадлежит к пропутинскому байкерскому клубу «Ночные волки».

Друзья погибшего в Сирии Ярошевича на территории клуба «Ночных волков» в Гомеле, 10 октября 2017. Фото — Ирина Араховская

База «Ночных волков» находится в промзоне, на окраине Гомеля. Это частная территория с большим ангаром. У входа много машин на российских номерах и с белорусскими должностными пропусками. Охрана нервно реагирует на появление журналистов, грозит разбить камеру.


Белсат

Люди в материале: Алексей Ярошевич (2)

Места: Гомель (20486)

Метки: Политика (13158), Происшествия (10944)

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