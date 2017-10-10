Друзья погибшего в Сирии гомельчанина готовятся к похоронам

Друзья погибшего в Сирии Алексея Ярошевича готовятся к похоронам, конкретная дата пока неизвестна. Большинство из них принадлежит к пропутинскому байкерскому клубу «Ночные волки».





База «Ночных волков» находится в промзоне, на окраине Гомеля. Это частная территория с большим ангаром. У входа много машин на российских номерах и с белорусскими должностными пропусками. Охрана нервно реагирует на появление журналистов, грозит разбить камеру.