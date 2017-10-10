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За девять месяцев 2017 года в Гомельской области увеличилось количество смертей на производстве — показатели выше средних по стране

  • 10 октября 2017, 12:41
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По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество несчастных случаев с летальным исходом выросло на 27,7%.

Коэффициент частоты таких происшествий в нашем регионе составил 3,2 (среднереспубликанский показатель 2,4).

Как сообщает официальный портал Гомельского облисполкома, с начала года на производстве уже погибли 18 человек, 52 работника получили тяжелые травмы.


gomel.today

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