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Четыре монитора, одна актриса и очень странный спектакль. В «Team-Theatre» поставили «Джуманджи»

  • 10 октября 2017, 12:21
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Смелый моноспектакль-игра по пьесе рязанского драматурга Сергея Потапова показали в гомельском независимом театре.


Пьеса-дневник Потапова «Femina maxime» рассказывает о судьбе женщины, встреча с которой становится для мужчин смертельной. Жесткий и даже жестокий текст в постановке режиссера Ольги Черненко обрел другие смыслы. Вместо того, чтобы пересказать историю, полную безнадеги, режиссер ставит вопрос о человечности, задавая вопрос: «А человек ли героиня спектакля?».


В аннотации к спектаклю рассказано о тесте Тьюринга. Стандартная интерпретация этого теста звучит такова: «Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». Режиссер ставит такой же вопрос перед зрителями.


Ольга Черненко рассказала «Сильным Новостям», что натолкнуло ее на идею поставить спектакль именно в такой форме:

— У меня было два вдохновителя: Марина Цветаева, её фраза «Я всегда, рано или поздно, так или иначе, становлюсь такой, какой меня хотят видеть» стала смыслообразующей, вошла в спектакль и дублируется с купюрами на афише «всегда/поздно/иначе/хотят» и современный швейцарский художник Кристиан Марклей. Жанр спектакля — игра — даёт в финале человечеству шанс в виде права на решение «вы можете начать игру заново», если захотите.

Ольга Черненко и Алеся Бордухаева-Орёл


Эту «игру» дополняет минималистичное актерское мастерство Алеси Бордухаевой-Орёл, у которой из выразительных средств для спектакля есть только голос и скупые, механические движения. Декорации на площадке тоже не оттягивают внимание зрителя — на сцене лишь четыре монитора, изображение на которых дополняет спектакль.



«Джуманджи» — смелый эксперимент, выходящий за рамки привычного для гомельчан классического театра. Пожалуй, этим он и хорош — он возвращает искусство из категории развлечений в ту, где после просмотра зритель задает себе вопросы.



Дмитрий Новиков, gomel.today

Люди в материале: Ольга Черненко (7), Алеся Бордухаева-Орёл (1)

Места: Гомель (20486)

Метки: Афиша (1647), Культура (1778)

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