В редакцию TUT.BY обратился читатель Александр с историей, которая длится уже более трех лет. Воспользовавшись добрым именем своего отца и уважением, которым тот пользовался, гомельчанин Павел Ковалев взял в долг у нескольких человек под разными предлогами денег на общую сумму около 170 тысяч долларов.

Мужчина оставлял расписки, гарантировал отдать деньги в ближайшее время, и только спустя некоторое время люди, говорят, поняли, что их просто «кинули».

Усомниться в том, что денег гомельчане от своего знакомого не дождутся, вроде бы не было. Все были уверены в том, что трехэтажный особняк в центре города, четырехкомнатная квартира и Toyota Land Cruiser, о которых он часто как бы вскользь упоминал, принадлежат Павлу. По словам мужчины, для развития бизнеса, который строился на покупке комбайнов и сдаче их в аренду в Краснодарском крае, ему были необходимы деньги — мол, нужно рассчитаться с кредиторами.

— Обещания были сказочные: вернет все очень быстро, с процентами, в обиде никто не останется. Да, в течение определенного времени Павел возвращал какие-то суммы — мне вот отдал 12 тысяч долларов. Но об окончательном расчете речи и не шло. Он уверял, что вот-вот его дела пойдут в гору и он отдаст все до копейки. Но проходили недели, потом месяцы, годы — а затем он и вовсе стал скрываться и не отвечать на телефонные звонки, — рассказывает Александр, который попросил для Павла у своего одноклассника из Москвы 140 тысяч долларов в долг.





Александр поначалу недоумевал: как человек, у которого столько дорогостоящего имущества, не может рассчитаться с долгами? Казалось бы, продай дом — и все отдашь. Однако позже выяснилось, что имущество Ковалеву не принадлежит: коттедж в центре города и четырехкомнатная квартира оформлены на другого человека, который сейчас живет в Канаде, автомобиль по документам тоже не его, а еще часть недвижимости мужчина своевременно продал или также переоформил, когда все его «кредиторы» узнали друг о друге.





У других знакомых, семейной пары, гомельчанин взял в долг 54 тыс. долларов: сначала 30 тысяч у мужа, а после 24 — у жены. После долгих обещаний рассчитаться те все-таки подали на должника в суд.

Суд Советского района, конечно, постановил вернуть все деньги. Однако мужчина не спешит — и на сегодняшний день возвратил лишь небольшую часть от всей суммы.

— Получилась следующая история. Павел оформлен водителем частного предприятия на 0,5 ставки с зарплатой в 230 рублей. И исходя из его официальных доходов платит гроши — 20% от заработка. Получается, что всю сумму он будет выплачивать не один десяток лет. Мне же в личной беседе он и вовсе сказал, что если я также решу подать в суд, то денег не увижу вообще, — рассказывает Александр.

Люди обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Однако и Александр, и следователи предполагают, что пострадавших от действий Павла Ковалева на самом деле больше — и, возможно, не только в Гомеле.





Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, в производстве городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Согласно материалам дела, с 2003 по 2009 год подозреваемый, являясь директором фирмы, зарегистрированной в России, якобы в целях повышения оборотных средств общества взял взаймы у пятерых жителей Гомеля денег на общую сумму более 170 тыс. долларов. Вскоре деятельность предприятия была прекращена, а долги мужчина не вернул.

— В настоящее время для обеспечения возмещения ущерба следствием принимаются меры по установлению имущества подозреваемого, а также местонахождения имущества его компании — транспортных средств, сельхозуборочной техники, навесного оборудования на общую сумму около 600 тыс. долларов. В правоохранительные органы России направлены соответствующие запросы, — рассказала Мария Кривоногова.

Сотрудники ГГОСК обращаются к гражданам, которым что-либо известно об имуществе, которое подозреваемый Павел Ковалев скрывает от органов предварительного следствия, а также лиц, чьими денежными средствами он завладел, с просьбой сообщить об этом во второе следственное отделение ГГОСК (Гомель, ул. Кирова, 122) или по телефонам: (8 0232) 60−73−86, (8 0232) 60−73−83.