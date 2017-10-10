Бизнес-школа ИПМ вновь запускает новый проект — «SMART-ТВ»

Проект создан для развития бизнес-сообщества в Гомельском регионе, установлению деловых связей среди участников проекта и конечно же в проекте есть образовательный компонент.

Первая встреча состоится уже 19 октября, начало в 18.00 в учебном классе Бизнес-школы ИПМ по адресу ул. Бр. Лизюковых, 4а, здание Чисто отеля.

Тема первой встречи «10 ФИНАНСОВЫХ ОШИБОК СОБСТВЕННИКА».





Еще лет 5 назад ситуация на большинстве рынков была такая, что компании могли совершать огромное количество ошибок и тем не менее оставаться прибыльными. Но сегодня цена любой ошибки уже очень велика. Особенно, если это ошибки ФИНАНСОВЫЕ. И сверх-особенно, если эти ошибки совершают не рядовые сотрудники, а сами СОБСТВЕННИКИ.

Обработав наш опыт работы с несколькими десятками компаний различных отраслей, мы составили список основных финансовых ошибок, которые совершают собственники. Как развить, а не загубить свой бизнес расскажет Владислав Токач.

Более подробная информация о проекте и регистрация по ссылке SMART — ТВ.

Владислав Толкач Controller’s Master (Controller Akademie, Германия), бизнес-тренер и консультант, партнер и руководитель ряда программ в Бизнес-школе ИПМ. Профессиональная специализация — контроллинг.

Приглашенный преподаватель: Moscow Business School (Москва, Киев), Немецкая школа бизнеса (Москва), Киево-Могилянская бизнес-школа (Киев), Международный институт бизнеса (Киев).

Образование и повышение квалификации: Controller Akademie (Германия), Horvath & Partners (Германия), International Group of Controlling (Швейцария), IFL Entrepreneur at SSE (Швеция), Celemi (Швеция).

Владислав Толкач имеет 12-летний опыт работы с компаниями различных отраслей (производство, сфера услуг, дистрибуция, розница) — более 30 проектов.





SMART-ТВ — это специальный проект Бизнес-школы ИПМ, старейшей частной бизнес-школы Беларуси, для регионального бизнеса! Проект дает возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса, лидерства, мировых трендов.

Встречи пройдут в региональных офисах Бизнес-школы ИПМ с использованием интерактивной образовательной видеосистемы, которая свяжет между собой одновременно 6 регионов: Минск, Гомель, Могилев, Витебск, Брест, Гродно.

Живое общение зрителей-слушателей и спикеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт — все это ожидает вас на наших встречах.



