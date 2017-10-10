«Ушел как воин — в бою». Что известно о погибшем в Сирии гомельчанине Алексее Ярошевиче

4 октября пропутинские байкеры «Ночные волки» опубликовали на своей странице ВКонтакте информацию о гибели 19 сентября члена их клуба из Гомеля 42-летнего Алексея Ярошевича. Позже «Наша Нива» со ссылкой на телеграмм-канал сообщила: Ярошевич, вероятно, погиб в Сирии.

За три дня до смерти

Корреспондент belsat.eu через социальные сети нашла знакомого Ярошевича, также белоруса Дмитрия Нестюка. Выяснилось, что за три дня до смерти Алексея они встречались в Подмосковье.

«16 сентября был у друга на дне рождения. Познакомились с Лешей, пообщались, пили виски. Спокойный, уверенный в себе... И вот 19-го его уже не стало. От парней (из клуба "Ночные волки" — belsat.eu) узнал — он погиб в Сирии», — рассказал Нестюк.

В разговоре с корреспондентом, он добавил, что Ярошевич, судя по нашивкам на байкерской одежде, имел довольно высокое звание в «Ночных волках».

«Ребята поехали на похороны. Хоронить будут на родине, в Гомеле. Туда много наших поехало, и они останутся в Беларуси в течение ближайших дней».

Еще один друг Ярошевича, также «ночной волк» из подмосковного Красногорска Алексей Копосов, сказал нам по телефону, что сейчас находится в Гомеле.

«Да, Алексей действительно погиб в Сирии. Тело еще не доставили. Точного времени похорон не знаю, но не думаю, что журналистам следует там присутствовать. Самая большая проблема сейчас — это то, что белорусские службы отказываются признавать свидетельство о смерти, выданное в Сирии».

Криминальные разборки и крымский след

Ярошевич родился в Гомеле, в байкерском клубе — с конца 2000-х входил в состав гомельских «Ночных волков», но временно был «приписан» к филиалу в российском городе Долгопрудный. Вероятно, в последнее время жил в России. В 2012-м проходил как потерпевший по делу о стрельбе в Зеленограде, когда произошла стычка между «Ночными волками» и другим клубом. В результате один человек погиб, а Ярошевич попал в реанимацию. После выступал как свидетель на суде по этому делу.





Работал в частном охранном предприятии «Волк», подконтрольном байкеру Залдостанову. Предприятие имеет разветвленную структуру. Офисы есть в Москве, Воронеже, Казани, Сургуте, а после аннексии Крыма — и в Бахчисарае.

Алексей Ярошевич фигурирует в расследовании «Новой газеты», опубликованном 2 июля 2014 года. Материал касался россиян, которые по возвращении из Крыма получили медали и благодарности от Путина: кто за бои, кто за пропагандистскую работу на месте. В секретном списке награжденных, который попал к журналистам, Алексей Ярошевич значится под номером 160.

При таком бэкграунде есть основания считать — Ярошевич причастен и к конфликту на Донбассе. Его друг Копосов этого не отрицает, но и не хочет открыто подтверждать, ссылаясь на то, что они «редко виделись».

Опасная компания

На вопрос, каким образом гомельчанин попал в Сирию, Копосов ответил: «Он там работал в строительной компании».

Но что мог строить белорус в почти полностью разрушенной войной стране? В тех же социальных сетях в глаза бросается воспоминание одного из товарищей погибшего. На фото профиля Арман Жанайдаров позирует в форме с российским триколором.

«... Он не раз прикрывал спину братьям. Шутили: "Леха, у тебя 9 жизней". Он ушел как воин, в бою», — пишет Жанайдаров.





Была ли командировка в Сирию первой и последней для Ярошевича, пока неизвестно. Но под «строительной компанией», где тот якобы работал на момент гибели, может на самом деле скрываться «ЧВК Вагнера» — группировка российских наемников под командованием офицера ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина.

«Вагнеровцы» принимали участие в войне на Донбассе и штурме Пальмиры в Сирии. Средний месячный оклад бойца этой структуры — 250 тысяч российских рублей (более 4 000$). Компанию финансирует влиятельный бизнесмен из близкого окружения Путина Евгений Пригожин. Перед отправкой на Донбасс и в Сирию наемников тренируют на базе спецназа под Краснодаром. Точное количество погибших в Сирии Минобороны РФ не называло в том числе потому, что не учитывало этих «солдат удачи».

Постепенно Кремль начал принимать меры, чтобы легализовать своих бойцов за рубежом. В декабре 2016 года Путин подписывает закон «О воинской повинности и военной службе», который позволяет направлять российских военнослужащих за границу для участия в миротворческих и антитеррористических операциях на основании краткосрочного контракта. А в этом году 8 октября Путин подписывает указ, которым предоставляет такие же возможности иностранцам.

Де-юре граждане Беларуси теперь могут вступать в ряды армии РФ и воевать в горячих точках — российский закон, в отличие от белорусского, они таким образом не нарушают.

Почему бойцы «ЧВК Вагнера» сегодня могут легально находиться в Сирии? В июне этого года петербургское издание «Фонтанка» узнало: между Министерством нефти и природных ресурсов Сирии и Минэнерго РФ был заключен договор, согласно которому российское ООО «Европолис» обязуется освобождать от противников Асада нефтяные и газовые месторождения, отстраивать их и охранять. Как выяснили журналисты телеканала РБК, «Европолис» тесно связан с Пригожиным, а также с «ЧВК Вагнера» и имеет в Сирии официально зарегистрированное представительство.

Возможно, именно через такую ​​"строительную компанию" белорус Алексей Ярошевич попал на сирийскую войну.

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Belsat.eu попытался связаться с родственниками Алексея — они живут в Гомеле. Однако те пока не готовы общаться с прессой.