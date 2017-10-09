Задержанный за убийство 21-летней уроженки Гомельской области в Минске рассказал подробности преступления

Управление Следственного комитета по Минску продолжает расследование убийства 21-летней уроженки Гомельщины, которое произошло вечером 5 октября.

Как сообщалось ранее, тело девушки обнаружил на улице Васнецова водитель такси. Он увидел, как неизвестный человек тащит тело девушки, и попытался остановить его. Тот бросил тело и убежал. Девушка уже не подавала признаков жизни.

В течение нескольких часов правоохранители нашли и задержали подозреваемого — 21-летнего знакомого погибшей девушки.

По информации следствия, трагедия разыгралась в частном доме на проезде Веснина в Минске. Это около 100 метров от места обнаружения тела девушки. Подозреваемый рассказал, что он поссорился с девушкой на почве личных взаимоотношений. Во время конфликта парень схватил девушку за шею и какое-то время удерживал. Поняв, что совершил убийство, он попытался спрятать следы преступления и избавиться от тела. Именно это и увидел таксист.

Судэксперты проводят исследования по делу, в том числе судебно-медицинскую и комплексную психолого-психиатрическую экспертизы. Предварительно установлено, что смерть девушки наступила от удушения.

Правоохранители допросили родственников погибшей и других свидетелей по делу. Подозреваемого взяли под стражу.