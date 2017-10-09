Девушка из Таджикистана, вербовавшая гомельчанок, оказалась подельницей священника, задержанного в Витебске в компании проституток

Витебский городской отдел Следственного комитета расследовал уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, которого обвиняют в совершении преступлений против половой свободы.

Подробности расследования дела, которое касается священника Николая Киреева из Ленинградской области, TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

По данным следствия, 39-летний мужчина с апреля по август 2017 года переписывался в интернете с двумя жительницами Витебска. Одной из них 20 лет, второй — 30.

— Получив согласие женщин на занятие проституцией за деньги в Санкт-Петербурге, 3 августа мужчина прибыл в Витебск, чтобы доставить их в Россию. В 19.30 его задержали сотрудники милиции при посадке в автобус Витебск — Санкт-Петербург рядом с домом № 2 на улице Космонавтов в областном центре, — сообщила Светлана Сахарова.

Следователи также установили, что мужчина, будучи в сговоре с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами, в январе-феврале нынешнего года вел аналогичную переписку в интернете с другими белорусками. Две из них — 25-летняя и 29-летняя женщины — ответили согласием заниматься проституцией в Санкт-Петербурге за денежное вознаграждение.

— По указанию жителя Санкт-Петербурга гражданка Таджикистана в феврале прибыла в Гомель и провела вербовочные беседы с женщинами. Достигнув договоренности об их вывозе для занятия проституцией, купила билеты на поезд Гомель — Санкт-Петербург. Однако ее задержали правоохранители при посадке в поезд на железнодорожном вокзале Гомеля, — отметила Светлана Сахарова.

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил вербовщицу к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Находясь в колонии, женщина увидела телесюжет о задержании в августе в Витебске мужчины, который пытался вывезти девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией. В задержанном она опознала человека, который отправил ее в Гомель с целью привезти двух девушек в северную российскую столицу. Обвиняемый находится под стражей. Ему инкриминируют покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Напомним, о том, что 3 августа в Беларуси был задержан отец Николай (Николай Киреев), стало известно 5 августа. Первоначально сообщалась, что батюшку задержали во время штурма притона в Витебске, однако позже Следственный комитет уточнил: наручники на 39-летнего мужчину надели на автовокзале Витебска, когда батюшка пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами.