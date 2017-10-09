В Гомеле бесправник устроил ночные покатушки на «Москвиче» и врезался в столб, его друг в больнице

В воскресенье ночью 18-летний бесправник вместе со своим другом решил погонять на «Москвиче» по «Восточному обходу». Ночная прогулка закончилась в больнице.

18-летние парни отправились кататься по автодороге «Восточный обход». В районе дома № 103 по улице Мазурова, водитель отвлекся от управления и врезался в столб.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что молодой водитель не имеет автомобильных прав.

Его сверстник в результате аварии получил повреждения и госпитализирован в больницу в травмотологическое отделение.