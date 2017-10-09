Фоторепортаж: в Гомеле открылся «Робопарк»

«Робопарк», который открылся в Гомеле на площадке размером более 800 квадратных метров, представил для детей и взрослых уникальную экспозицию роботов. На выставке представлено более 50 роботов из разных стран мира: Канада, США, Япония, Россия, Великобритания, Индонезия и т.д.

Побывавшие на мероприятиях «Робопарка» дети и подростки познакомились с удивительными достижениями инженерной мысли. В рамках проекта будут представлены роботы, которые отражают актуальные тенденции развития робототехники, искусственного интеллекта и систем обучения. Все технологии выставлены в открытом доступе. С роботами можно играть, разговаривать, фотографироваться.















































































