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Сегодня в Гомеле начнут включать отопление

  • 09 октября 2017, 10:56
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Как сообщил начальник оперативно-диспетчерской службы Гомельского городского ЖКХ Андрей Маркевич, на выходных среднесуточная температура в областном центре составила 6,3 градуса тепла, что ниже показателей, положенных по нормативу, почти на два градуса.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, наступившая неделя тепла не принесет. Включение отопления в Гомеле планируют запускать в два этапа — 9 октября в Железнодорожном и Центральном районах, 10 — в Новобелицком и Советском. На пусконаладочные работы отводится 10 дней.

Как сообщил начальник ГО «ЖКХ Гомельской области» Дмитрий Згурский, отопление включено в жилфонде Гомельского, Кормянского, Лоевского, Октябрьского, Речицкого, Светлогорского, Хойникского районов. А с сегодняшнего дня батареи потеплеют и в Лельчицком районе.


Гомельская правда

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Метки: Общество (27639), Главное (5360), Отопление в Гомеле в 2017 году (1)

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