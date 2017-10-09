Сегодня в Гомеле начнут включать отопление

Как сообщил начальник оперативно-диспетчерской службы Гомельского городского ЖКХ Андрей Маркевич, на выходных среднесуточная температура в областном центре составила 6,3 градуса тепла, что ниже показателей, положенных по нормативу, почти на два градуса.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, наступившая неделя тепла не принесет. Включение отопления в Гомеле планируют запускать в два этапа — 9 октября в Железнодорожном и Центральном районах, 10 — в Новобелицком и Советском. На пусконаладочные работы отводится 10 дней.

Как сообщил начальник ГО «ЖКХ Гомельской области» Дмитрий Згурский, отопление включено в жилфонде Гомельского, Кормянского, Лоевского, Октябрьского, Речицкого, Светлогорского, Хойникского районов. А с сегодняшнего дня батареи потеплеют и в Лельчицком районе.