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Под Гомелем микроавтобус насмерть сбил 36-летнюю женщину

  • 09 октября 2017, 09:48
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Примерно в два часа ночи недалеко от деревни Цыкуны Гомельского района произошло смертельное ДТП: под колеса микроавтобуса Ford попала женщина.

Гомельчанка погибла, сообщили в пресс-слубе МВД.

Подробности аварии устанавливаются.


gomel.today

Места: Гомель (20474)

Метки: Авто (4483), Происшествия (10940)

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