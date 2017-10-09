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«Возможен дождь. Ежедневно». Погода в Гомеле на неделю

  • 09 октября 2017, 09:05
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Вторая декада октября начнется с осадков. Причем фразу «возможен дождь» синоптики употребляют каждый день до конца недели.

На протяжении ближайших семи дней дневная температура воздуха составит +8 — +10°С. Ночью холодов не предвидится — столбик термометра опустится до +7 — +9°С.

В пятницу, 13 октября, метеорологи предупреждают о сильном ветре с порывами до 18 м/с.


gomel.today

Места: Гомель (20474)

Метки: Погода (1685), Главное (5360)

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