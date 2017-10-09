Volkswagen Polo Автомобиль № 1 в Беларуси

Volkswagen Polo — автомобиль, которому доверяет вся страна вот уже более 5 лет, не собирается уходить с заслуженного первого места! Ведь Polo сочетает в себе качество, надежность, комфорт, и все это по приемлемой цене — всего от 20 500 р.!
Согласно статистике «Белорусской автомобильной ассоциации», белорусы предпочитают покупать именно Volkswagen Polo.
И вот за что любят этот практичный автомобиль:
1. Удобный салон — всегда есть место, где развернуться.
2. Вместительный багажник (460 л) — поместится все, что Вам необходимо.
3. Низкий расход топлива (от 4,5 л/100 км) — экономьте Ваш бюджет.
4. Высокий дорожный просвет (17 см) — проедет там, где Вам захочется.
Volkswagen Polo готов к Вашим жизненным испытаниям и уверен в любой ситуации!
А в дополнение ко всему Volkswagen Finance предлагает невероятную
программу поддержки — «Честный «0%»! Рассрочка под 0% на все 12 месяцев и
всего 65 руб. в месяц. Polo — лучший даже в расчетах!
|Аванс
|максимальная сумма кредита – 10 000 р.
|Рассрочка
|0,001% на первый год, далее – 15,99%. Срок – 7 лет.
|Ежемесячный платёж
|в первый год – от 65 р. 30 к.
|Дополнительные условия
|автокаско обязательно, оформляется на автоцентре, выбор страховой компании на усмотрение клиента, возможна поквартальная оплата
|Валюта
|белорусские рубли
|Досрочное погашение
|возможно в любой момент
Примечание: Расчет в таблице произведен на основании стоимости комплектации Comfortline (24 430 р.).
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Volkswagen Polo представлен 5-ю комплектациями — Trendline, Comfortline, Life, Highline и GT.
|Комплектация
|Тип двигателя
|Объем двигателя, л
|Мощность, л.с.
|Trendline
|Бензиновый
|1,6
|90 или 110
|Comfortline
|1,6
|90 или 110
|Life
|1,6
|90 или 110
|Highline
|1,6
|110
|1,4
|125
|GT
|1,4
|125
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