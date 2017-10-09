Volkswagen Polo Автомобиль № 1 в Беларуси

Volkswagen Polo — автомобиль, которому доверяет вся страна вот уже более 5 лет, не собирается уходить с заслуженного первого места! Ведь Polo сочетает в себе качество, надежность, комфорт, и все это по приемлемой цене — всего от 20 500 р.!

Согласно статистике «Белорусской автомобильной ассоциации», белорусы предпочитают покупать именно Volkswagen Polo.

И вот за что любят этот практичный автомобиль: 1. Удобный салон — всегда есть место, где развернуться. 2. Вместительный багажник (460 л) — поместится все, что Вам необходимо. 3. Низкий расход топлива (от 4,5 л/100 км) — экономьте Ваш бюджет. 4. Высокий дорожный просвет (17 см) — проедет там, где Вам захочется.

Volkswagen Polo готов к Вашим жизненным испытаниям и уверен в любой ситуации!

А в дополнение ко всему Volkswagen Finance предлагает невероятную программу поддержки — «Честный «0%»! Рассрочка под 0% на все 12 месяцев и всего 65 руб. в месяц. Polo — лучший даже в расчетах!

Аванс максимальная сумма кредита – 10 000 р. Рассрочка 0,001% на первый год, далее – 15,99%. Срок – 7 лет. Ежемесячный платёж в первый год – от 65 р. 30 к. Дополнительные условия автокаско обязательно, оформляется на автоцентре, выбор страховой компании на усмотрение клиента, возможна поквартальная оплата Валюта белорусские рубли Досрочное погашение возможно в любой момент

Примечание: Расчет в таблице произведен на основании стоимости комплектации Comfortline (24 430 р.).

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Volkswagen Polo представлен 5-ю комплектациями — Trendline, Comfortline, Life, Highline и GT.

Комплектация Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность, л.с. Trendline Бензиновый 1,6 90 или 110 Comfortline 1,6 90 или 110 Life 1,6 90 или 110 Highline 1,6 110 1,4 125 GT 1,4 125

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