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Volkswagen Polo Автомобиль № 1 в Беларуси

  • 09 октября 2017, 08:48
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Volkswagen Polo — автомобиль, которому доверяет вся страна вот уже более 5 лет, не собирается уходить с заслуженного первого места! Ведь Polo сочетает в себе качество, надежность, комфорт, и все это по приемлемой цене — всего от 20 500 р.!

Согласно статистике «Белорусской автомобильной ассоциации», белорусы предпочитают покупать именно Volkswagen Polo.

И вот за что любят этот практичный автомобиль: 1. Удобный салон — всегда есть место, где развернуться. 2. Вместительный багажник (460 л) — поместится все, что Вам необходимо. 3. Низкий расход топлива (от 4,5 л/100 км) — экономьте Ваш бюджет. 4. Высокий дорожный просвет (17 см) — проедет там, где Вам захочется.

Volkswagen Polo готов к Вашим жизненным испытаниям и уверен в любой ситуации!

А в дополнение ко всему Volkswagen Finance предлагает невероятную программу поддержки — «Честный «0%»! Рассрочка под 0% на все 12 месяцев и всего 65 руб. в месяц. Polo — лучший даже в расчетах!


Аванс максимальная сумма кредита – 10 000 р.
Рассрочка  0,001% на первый год, далее – 15,99%. Срок – 7 лет.
Ежемесячный платёж в первый год – от 65 р. 30 к.
Дополнительные условия автокаско обязательно, оформляется на автоцентре, выбор страховой компании на усмотрение клиента, возможна поквартальная оплата
Валюта белорусские рубли
Досрочное погашение возможно в любой момент


Примечание: Расчет в таблице произведен на основании стоимости комплектации Comfortline (24 430 р.).

Узнайте еще больше о выгодных финансовых предложениях на приобретение Volkswagen Polo.

Volkswagen Polo представлен 5-ю комплектациями — Trendline, Comfortline, Life, Highline и GT.


Комплектация Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность, л.с.
Trendline  Бензиновый 1,6 90 или 110
Comfortline 1,6 90 или 110
Life 1,6 90 или 110
Highline 1,6 110
1,4 125
GT 1,4 125


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Звоните!

+375 232 225-000
+375 29 771-3000
+375 44 771-3000
+375 25 771-3000


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Места: Гомель (20474)

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