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Гомельские таможенники с собакой нашли оружие и боеприпасы в поезде «Санкт-Петербург — Киев»

  • 08 октября 2017, 17:13
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В пункте пропуска «Терюха» во время поведения таможенного контроля в поезде «Санкт-Петербург — Киев» было обнаружено два самодельных пистолета и 80 патронов.


Планы контрабандистов сорвала служебная собака. Именно она «унюхала» запрещенный груз в ящике для мусора в нерабочем тамбуре.

 В полиэтиленовом пакете черного цвета находились два предмета, конструктивно схожие с револьверами кустарного изготовления, 10 патронов к пистолету типа ПМ, а также 38 мелкокалиберных патронов, — рассказали в пресс-службе Гомельской таможни. — В ходе дальнейшего осмотра пассажирского вагона под пассажирским местом в полиэтиленовом свертке были обнаружены дополнительно 32 мелкокалиберных патрона.


По данному факту назначен комплекс экспертиз и проводятся проверочные мероприятия.


фото пресс-службы Гомельской таможни, gomel.today

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