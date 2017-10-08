В пункте пропуска «Терюха» во время поведения таможенного контроля в поезде «Санкт-Петербург — Киев» было обнаружено два самодельных пистолета и 80 патронов.





Планы контрабандистов сорвала служебная собака. Именно она «унюхала» запрещенный груз в ящике для мусора в нерабочем тамбуре.

— В полиэтиленовом пакете черного цвета находились два предмета, конструктивно схожие с револьверами кустарного изготовления, 10 патронов к пистолету типа ПМ, а также 38 мелкокалиберных патронов, — рассказали в пресс-службе Гомельской таможни. — В ходе дальнейшего осмотра пассажирского вагона под пассажирским местом в полиэтиленовом свертке были обнаружены дополнительно 32 мелкокалиберных патрона.





По данному факту назначен комплекс экспертиз и проводятся проверочные мероприятия.