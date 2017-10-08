Фотофакт: на ул. Луначарского столкнулись автобус и Mazda

537 Гомельские таможенники с собакой нашли оружие и боеприпасы в поезде «Санкт-Петербург — Киев» В пункте пропуска «Терюха» во время поведения таможенного контроля в поезде «Санкт-Петербург — Киев» было обнаружено два самодельных пистолета и 80 патронов....

3778 Фотофакт: в Гомеле такси «Магнит» врезалось в столб В Гомеле на перекрестке Хатаевича — Мазурова автомобиль такси врезался в столб.

2339 Жировка-2018: как изменятся тарифы на ЖКУ после индексации в декабре и планового роста в январе С учетом двух индексаций — проведенной с 1 сентября и запланированной на 1 декабря — и повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов с 1...

1969 Как в Беларуси пропадают дети и как их находят Naviny.by вспоминают самые громкие истории, связанные с исчезновением детей в нашей стране за последние годы....

2213 Волонтеры бьют тревогу: в Гомеле неизвестные кормят собак отравленным мясом В последние несколько дней в Гомеле зафиксированы случаи травли собак. Тревогу подняли волонтеры зоодвижения «Подари им шанс»....