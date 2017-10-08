Смартум 02/10 - 08/10:

Фотофакт: на ул. Луначарского столкнулись автобус и Mazda

  • 08 октября 2017, 16:41
  • 1657
  • 0



Сегодня в Гомеле около 15.30 автобус столкнулся с «Маздой».

Авария произошла по улице Луначарского.

Официальных комментариев по поводу этой аварии не поступало.

Фото — Максим Кизеев

Фото — Наташа Гапоненко


gomel.today

Места: Гомель (20466)

Метки: Авто (4477), Происшествия (10935)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 06/10 - 08/10:

Самое читаемое