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Фотофакт: в Гомеле такси «Магнит» врезалось в столб

  • 08 октября 2017, 16:07
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В Гомеле на перекрестке Хатаевича — Мазурова автомобиль такси врезался в столб.

О ДТП сообщили в социальных сетях.

Очевидцы аварии рассказали, что «одного пассажира на носилках понесли в скорую, а двое попрыгали сами кульгая».

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.


Фото — Павел Храмцов


gomel.today

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