Волонтеры бьют тревогу: в Гомеле неизвестные кормят собак отравленным мясом
- 08 октября 2017, 14:49
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Места: Гомель (20466)
Метки: Происшествия (10935)
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