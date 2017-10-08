Волонтеры бьют тревогу: в Гомеле неизвестные кормят собак отравленным мясом

В последние несколько дней в Гомеле зафиксированы случаи травли собак. Тревогу подняли волонтеры зоодвижения «Подари им шанс».

Неизвестные разбрасывают отравленные куски мяса. Своими глазами волонтеры видели колбасу с таблеткой внутри. Говорят, известны случаи, когда мясо вымачивали в крысином яде.

В районе Прудковского рынка волонтерам чудом удалось спасти жизнь животного. В тот день они дважды наткнулись на трупы собак в том районе, поэтому, когда увидели мужчину, который решил «угостить» колбасой лохматого беспризорника, бросились на выручку. И оказались правы: в колбасе волонтеры нашли таблетку.

Второй раз подозрение пало на женщину, которая бросала куски мяса через забор. Женщину задержали, отвезли в милицию, но за недостатком доказательств отпустили, а фото и видео попросили удалить.

Промышляют злоумышленники не только в Волотове. В районе областной больницы и Мотороремонтного завода зафиксировано три случая отравления с летальным исходом. Также отмечают инциденты на улицах Подгорной, Привокзальной и недалеко от Центрального рынка.

Впрочем, волонтеры уже выяснили личности как женщины, кидающей мясо через заборы, так и мужчины, подкармливающего четвероногих отравленной колбаской.

Пока идет расследование, волонтеры предупреждают гомельских собачников:

— Будьте бдительны! Следите за своими животными на прогулках, осматривайте участки и дворы. И помните, отпущенное на самовыгул животное в этих районах, будет потенциальным смертником.