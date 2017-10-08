Участники экологической акции в Гомеле убрали от мусора берега Гребного озера

Общественные организации Гомеля — члены Региональной партнерской сети социальных некоммерческих объединений Гомельщины (РПС) — 7 октября вместе провели экологическую акцию «РПС — за здоровую окружающую среду».

Мероприятие призвано внести вклад в устойчивое развитие гомельского региона и проходит в рамках Недель устойчивого развития — 2017. Данное событие традиционно проходит при содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии в партнерстве с государственными структурами, международными и общественными организациями.

Как сообщила БелаПАН директор Гомельского областного общественного объединения «Социальные проекты» Нина Кекух, программа акции включает уборку территории от мусора в районе Гребного озера в Центральном районе Гомеля. Также участники узнали о состоянии окружающей среды в городе, с помощью тест-полосок провели замеры качества воды, а затем приняли участие в спортивном празднике.

«Цель акции — повышение экологической культуры и ответственности молодежи за состояние окружающей среды, а также очистка территории. Планируется, что в мероприятии примет участие около ста человек», — сказала Кекух.

Основные организаторы акции — общественные объединения «Социальные проекты», «АСДЕМО», а также СШ № 67, а главными участниками стали школьники, студенты гомельских вузов, волонтеры общественных организаций.