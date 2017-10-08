МТС предложил новую версию приложения «Мой МТС»

МТС обновил мобильное приложение «Мой МТС». Это программа, с помощью которой
можно комфортно, а главное самостоятельно, управлять мобильной и фиксированной
связью: следить за балансом, изменять тарифный план, быстро подключать и
отключать услуги, пополнять счет с помощью банковской карты, получать актуальные
новости и многое другое.
Впервые мобильное приложение «Мой МТС» было представлено в 2015 году. Новую
версию уже можно скачать в App Store и Google Play. Изменения коснулись всех разделов
программы, появились и новые. Теперь приложение стало еще удобнее и
функциональнее.
Обновленный интерфейс
Новая версия получила более удобный и изящный дизайн. При разработке мы
постарались учесть пожелания пользователей. Главный экран и остальные разделы стали
еще «дружелюбнее», а номерам теперь можно задавать названия и присваивать
«аватарки».
Новый раздел «Интернет»
В обновленной версии появился новый раздел «Интернет». Здесь можно подключить
нужную интернет-услугу, протестировать скорость, проверить объем неиспользованного
трафика. А пользователи «Открытого интернета» с помощью «Мой МТС» теперь могут
видеть информацию об израсходованном трафике, текущем интервале и сумму к оплате
за месяц.
«Роуминг»: просто и понятно о тарифах и странах
Новый раздел «Роуминг» позволяет изучить актуальные тарифы в нужных странах,
ознакомиться со специальными роуминговыми предложениями и получить ответы на
свои вопросы.
В планах МТС — сделать приложение еще комфортнее. В ближайших обновлениях снова
появятся виджеты, функция «Поделись балансом», расширится возможность просмотра
истории расходов по номеру и другое.
Как установить
Установить программу могут обладатели смартфонов и планшетов на операционных
системах Android и IOS, скачав ее из магазинов Google Play и App Store.
Ответы на вопросы по использованию приложения «Мой МТС» вы найдете в базе знаний
по адресу help.mts.by. Мы будем благодарны за обратную связь и предложения по работе
программы. Пишите нам на mymts@mts.by.
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