МТС предложил новую версию приложения «Мой МТС»

МТС обновил мобильное приложение «Мой МТС». Это программа, с помощью которой можно комфортно, а главное самостоятельно, управлять мобильной и фиксированной связью: следить за балансом, изменять тарифный план, быстро подключать и отключать услуги, пополнять счет с помощью банковской карты, получать актуальные новости и многое другое.

Впервые мобильное приложение «Мой МТС» было представлено в 2015 году. Новую версию уже можно скачать в App Store и Google Play. Изменения коснулись всех разделов программы, появились и новые. Теперь приложение стало еще удобнее и функциональнее.

Обновленный интерфейс

Новая версия получила более удобный и изящный дизайн. При разработке мы постарались учесть пожелания пользователей. Главный экран и остальные разделы стали еще «дружелюбнее», а номерам теперь можно задавать названия и присваивать «аватарки».

Новый раздел «Интернет»

В обновленной версии появился новый раздел «Интернет». Здесь можно подключить нужную интернет-услугу, протестировать скорость, проверить объем неиспользованного трафика. А пользователи «Открытого интернета» с помощью «Мой МТС» теперь могут видеть информацию об израсходованном трафике, текущем интервале и сумму к оплате за месяц.

«Роуминг»: просто и понятно о тарифах и странах

Новый раздел «Роуминг» позволяет изучить актуальные тарифы в нужных странах, ознакомиться со специальными роуминговыми предложениями и получить ответы на свои вопросы.

В планах МТС — сделать приложение еще комфортнее. В ближайших обновлениях снова появятся виджеты, функция «Поделись балансом», расширится возможность просмотра истории расходов по номеру и другое.

Как установить

Установить программу могут обладатели смартфонов и планшетов на операционных системах Android и IOS, скачав ее из магазинов Google Play и App Store.

Ответы на вопросы по использованию приложения «Мой МТС» вы найдете в базе знаний по адресу help.mts.by. Мы будем благодарны за обратную связь и предложения по работе программы. Пишите нам на mymts@mts.by.