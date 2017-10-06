Следствие подозревает директора предприятия «Агротех» в мошенничестве на 170 тысяч долларов США

В производстве Гомельского городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемым по уголовному делу признан гомельчанин Павел Петрович Ковалёв, 1964 года рождения.

Согласно материалам уголовного дела в период с 2003 по 2009 годы подозреваемый, являясь директором ООО «Агротех», зарегистрированного на территории Российской Федерации, в целях повышения оборотных средств общества взял взаймы у пятерых гомельчан более 170 тысяч долларов США.

Впоследствии деятельность ООО «Агротех» была прекращена. Взятые взаймы денежные средства подозреваемый не вернул.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, сейчас для возмещения ущерба следствием принимаются меры по установлению имущества Павла Ковалёва, а также местонахождения имущества предприятия «Агротех» — транспортных средств, сельхозуборочной техники, навесного оборудования на общую сумму более 600 тысяч долларов США.

Сотрудники ГГОСК обращаются к гражданам: если вам что-либо известно об имуществе, которое подозреваемый скрывает от органов предварительного следствия, а также лицах, чьими денежными средствами завладел подозреваемый, сообщите во второе следственное отделение ГГОСК (г.Гомель, ул.Кирова 122) или по телефонам 8 (0232) 60-73-86, 60-73-83.