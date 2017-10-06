«Её страшно избили, все лицо было разбито». В Минске убили 21-летнюю студентку из Гомельской области
- 06 октября 2017, 18:34
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Люди в материале: Алеся Бутько (1)
Места: Гомель (20460), Минск (5374)
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