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Спрятали в ящик для мусора. Через гомельскую таможню хотели провезти самодельное оружие и патроны

  • 06 октября 2017, 18:07
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Оружие и патроны таможенники обнаружили во встроенном ящике для мусора нерабочего тамбура в пассажирском поезде Санкт-Петербург — Киев. Найти контрабанду помогла служебная собака, сообщили в пресс-группе Гомельской таможни.

В черном полиэтиленовом пакете было два револьвера кустарного производства, 10 патронов к пистолету типа ПМ, а также 38 мелкокалиберных патронов. При тщательном осмотре под пассажирским местом в свертке нашли еще 32 мелкокалиберных патрона.


Назначена экспертиза, по данному факту проводится проверка.


TUT.BY

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