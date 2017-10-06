В Гомеле рассматривают дело о хищении на ОАО «Гомельжелезобетон»

В Гомеле судят по обвинению в хищении двух управленцев среднего звена ОАО «Гомельжелезобетон». В обходной продаже железобетонных конструкций уличают бывших начальника участка сбыта и руководителя службы охраны.

«По накладной — 4 плиты, а вывозится 14...» Приблизительно так, по версии следствия, в этом случае выглядели махинации с продукцией, которая предназначалась для реализации частным лицам.

Далеко не все железобетонные изделия оформлялись документально. Как звучало в материалах гособвинения, за плиты покупатели рассчитывались с бывшим начальником участка сбыта наличкой...

Одну из таких машин с «левым» грузом задержали на проходной сотрудники подразделения БЭП. Когда стали разбираться, почему товар, не указанный в накладных, беспрепятственно проследовал через заводской КПП, появились серьезные вопросы к упомянутым работникам предприятия. Помощник прокурора Гомеля Владимир Плоский, поддерживающий гособвинение в процессе, уточняет суть:

— Оба должностных лица обвиняются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. По материалам дела проходит десять таких эпизодов.