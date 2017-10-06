Россиянин нелегально ввез в страну 43 литра спиртного, теперь у него могут конфисковать автомобиль

Конфискацией транспортного средства может обернуться для гражданина Российской Федерации сокрытие от таможенного контроля спиртных напитков, перемещаемых в легковом автомобиле мари «Мерседес 110D» на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Пластиковые бутылки с жидкостью желтого и красного цвета были сокрыты под обшивкой дверей, в воздухозаборнике, внутри диска запасного колеса, а также в других конструктивных полостях легкового автомобиля. Общий объем жидкости желтого и красного цвета с характерным запахом спирта составил около 43 литров.





По факту нарушения таможенного законодательства Гомельской таможней начат административный процесс по части 2 статьи 14.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа до тридцати базовых величин с конфискацией сокрытых товаров, а также возможной конфискацией транспортного средства, использованного для перемещения сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию.