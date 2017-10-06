«Цепная реакция». В закрытом пионерлагере под Гомелем неизвестные устроили подпольные собачьи бои

«Бойцовский характер воспитывают» — именно этой фразой люди чаще всего оправдывают травлю животных. Собака как главный друг человека в этом списке на первых позициях. Собачьи бои распространены по всему миру, Беларусь — не исключение. Видео кровавых забав постоянно всплывает в интернете. Схватки животных — это не только шоу, но и бизнес. Можно заработать на нелегальных ставках. Где проводят подпольные собачьи бои, разбирались корреспонденты «НГ».

Тотализатор для избранных

Гомель в 1990-е годы — один из криминальных центров Беларуси. Здесь орудовали крупнейшие в стране банды «морозовцев» и «пожарников». Серьезная разработка этих группировок началась только накануне нулевых. До 2006 года продолжались расследования уголовных дел и судебные процессы. Пятнадцать лет существования криминальных структур наложили свой отпечаток на это время. Именно под прикрытием криминала в городе появились собачьи бои, рассказывает Роман Соболев, который раньше держал несколько восточноевропейских овчарок:

— Девяностые — это эпоха собачников. Время неспокойное, столько всякого криминала было, а собака и квартиру охраняет, и на улице может хулиганов отпугнуть. Поэтому в каждой «хате» был свой охранник: овчарки, боксеры, водолазы, сенбернары, колли, шнауцеры. Кто на что горазд. Потом появились бойцовские породы: питбультерьеры, мастифы, ротвейлеры, доберманы. За рекой Сож, напротив центрального парка, большой зеленый массив, там и собирались любители боев. Вечеринка, скажем так, закрытая. Я попал с одним из товарищей как зритель. Это был 2001 год. Стравливали бойцовских терьеров для воспитания лидерских качеств, рвали они друг друга до крови. Были и ставки. Сами хозяева ставили на свою собаку. Сколько? Меня не посвящали. С тех пор на боях не бывал.

Рассказ Романа — призрак прошлого. Где теперь «братва» в кожаных куртках с питбулями на шипованных ошейниках? Но люди не меняются. Не так давно в интернете появилось видео о «частном» увлечении узкого круга собаководов. На территории одного из бывших пионерлагерей под Гомелем прошли тестовые испытания волкодавов. Владельцы выводили своих питомцев на огороженную площадку, где те сражались между собой. Все это под одобрительное гиканье зрителей.

Найти участников, к сожалению, не удалось, однако «следы» привели в Украину, где расположена штаб-квартира Евразийского союза владельцев волкодавов. Тестируют этих громадных собак на десятках турниров по всему бывшему СССР.

Грызня за деньги

На многочисленных форумах хозяева «хвостатых гладиаторов» уверяют, что это не собачьи бои, а цитирую: «Тестовые испытания волкодавов являются непременным "атрибутом" этих собак. Воспринимая тесты как "бои", обыватель относится к ним в большинстве случаев негативно. Но, говоря откровенно, профессионалов это беспокоит мало. Охранная работа и "тесты" являются той опорой, на которой держится кавказец (и азиат). Убери ее — и с лица Земли исчезнет волкодав!»

Не хотим возводить напраслину на волкодавов, но в Беларуси эта порода «по специальности» не востребована. Тем не менее тесты проводят. Для кого? Для владельцев. Удовольствие. Бизнес на щенках. А может, и тотализатор.

На сайте Евразийского союза владельцев волкодавов есть упоминание о турнирах в Беларуси, даже чемпионате страны. Правда, последние данные датируются 2011 годом. Спрятались? Может, у нас и не идеальное европейское законодательство о защите животных, но за собачьи бои можно поплатиться штрафом. Милиция мимо таких фактов не пройдет. За подробностями через соцсети мы обратились в Киев к руководителю ЕСВВ Павлу Лещинскому. Получился короткий, но интересный диалог:

— Павел, добрый вечер. На вашем сайте ЕСВВ прочитали, что в 2010–2011 годах в нашей стране под вашей эгидой проводился чемпионат Беларуси по тестингу волкодавов. Сегодня проходит что-то подобное?

— К сожалению, собачники Беларуси «пересобачились» между собой, но главное, одни написали в правоохранительные органы на других — тех, кто организовал этой весной турнир под флагом ЕСВВ между Беларусью и Россией! Что будет дальше — должны решать собачники, а не я или правление ЕСВВ. А мы открыты к сотрудничеству.

— То есть к вам можно приезжать. Открытые турниры, я смотрю, проводятся регулярно?

— Да.

В Беларуси нет возможностей для «клыкастых встреч», но добро пожаловать в другие страны. На собаку даже бойцовской породы для пересечения границы достаточно иметь только ветеринарные документы.





Юрий Хацкевич из Минска — широко известный в узких кругах владелец волкодава. Он один из не многих белорусов — членов Евразийского союза владельцев волкодавов. Его питомец — среднеазиатская овчарка Денир Дар Азии — постоянно участвует в боях на чемпионатах и турнирах. В основном за пределами нашей страны:

— Хороший породистый волкодав должен обладать особыми качествами, среди которых — бесстрашие перед человеком и особенно перед другими псами. Основная функция волкодава — охранять стада от волков. К сожалению, стравить боевого пса с серым хищником в тренировочных целях невозможно. Поэтому приходится натаскивать собаку на себе подобных.

Юрий говорит, что на испытаниях обязательно присутствуют эксперты и судьи. Волкодаву достаточно правильно подать голос, стать в оборонительную стойку, сделать грамотный выпад в сторону соперника, чтобы заработать очки. Бывают победы почти без единого укуса.

Впрочем, Юрий Хацкевич не понаслышке знает, что есть ряд ушлых дельцов, кто так или иначе зарабатывает именно на собачьих схватках. В нашей стране этот вид «спорта» не так популярен, как в России, Украине и некоторых странах дальнего зарубежья. Однако «предпринимателю» ничего не стоит доставить четвероногого «гладиатора» на арену. Если полностью отбросить моральный аспект, овчинка, утверждает Юрий, выделки стоит. Человек заводит пса бойцовской породы. Например, мощного американского стаффордширского терьера. С помощью различных нелицеприятных методов формирует из него настоящего убийцу и ездит по турнирам:

— Знаю, были случаи, когда собак наши возили даже в Китай, где такие бои очень популярны. Достаточно в нескольких поединках разорвать соперника, и на победителя обязательно обратят внимание перекупы. За покупку выкладывают тысячи долларов.

Для профессиональных торговцев хвостатый друг лишь пушечное мясо. На протяжении считанных, но крайне дорогостоящих боев, где есть только результат — победа или поражение, — из него выжимают максимум, быстро отбивают затраты на покупку и остаются с солидным профитом. Покалеченных же горемык с порванными сухожилиями, переломами, сломанными зубами и выбитыми глазами попросту выбрасывают и начинают охоту за следующим перспективным экземпляром.

Еще один источник заработка — продажа щенков. Ценится унаследованная свирепость и бесстрашие родителей. За такими псами пристально следит определенный контингент любителей кровавых зрелищ.

Не пес страшен, а его владелец

Еще в 2001 году Минсельхозпрод утвердил перечень потенциально опасных четвероногих друзей, состоящий из 40 пунктов. Пусть к этому «черному списку» кинологи относятся с изрядной долей скепсиса, однако дыма без огня не бывает. Одно дело, когда на тесной лестничной клетке приходится сталкиваться с безобидной болонкой, и совсем иное регулярно встречаться с ротвейлером, мастифом, бульдогом или доберманом. Поэтому их хозяевам нужно в трехмесячный срок пройти специальные курсы в кинологических клубах. Выходя из квартиры, пес должен быть на коротком поводке и в наморднике. Обоснованы ли подобные меры? Вот что рассказал член Республиканского клуба служебного собаководства кинолог Михаил Милявский:

— Каждая порода собак выводилась с какой-либо прагматичной целью. Та же немецкая овчарка предназначалась для полицейской и военной службы. Доберман задумывался как помощник сборщиков налогов. Даже декоративные болонки в силу повышенной температуры тела были призваны стать «ловушками» для блох в эпоху не очень чистого Средневековья. С питбулем, американским стаффордширским терьером еще интереснее. С помощью селекции у них достигалась повышенная концентрация гормонов — адреналина, эндорфина, тестостерона — в крови. Отсюда их бесстрашие и агрессивность. Люди во все времена жаждали хлеба и зрелищ. В основном более 5–6 схваток не может выдержать ни один самый великолепный и развитый волкодав. И на этом сегодня стоит гнусный бизнес — создать ажиотаж вокруг питомца и выгодно его продать. Я противник этого варварского способа заработка, хотя и признаю — в некоторых странах дело поставлено на поток. В бедной Мексике собачьи бои процветают. Не удивляюсь я и тому, что в Украине, России есть такой бизнес. Да и у нас чисто теоретически это возможно. Во всяком случае, в 90-е годы прошлого века точно были подпольные чемпионаты и тотализаторы.

— А что насчет тестовых испытаний? Они-то проводятся легально.

— На мой взгляд, подобные тестинги — настоящее варварство. Ярмарка тщеславия для людей, которые попросту никаким другим образом не в состоянии реализовать свои амбиции. Единственный, кто на самом деле зарабатывает на подобных мероприятиях, — организатор. Это подлый бизнес, в котором один — дурак, а второй — негодяй.

— И все же настолько ли опасны бойцовские собаки, чтобы разрабатывать для них особые правила содержания или полностью, как это не раз обсуждалось, запретить держать в многоквартирных домах?

— В пресловутый перечень Минсельхозпрода входит несколько десятков пород. Но давайте разберемся. Амстафф — охотник на буйволов, у него нет природной агрессии к человеку. Ротвейлер — крайне медлителен, не сможет атаковать противника даже с расстояния 50–100 метров. Боксер отличается таким строением морды, что крепко ухватить и долго держать кого-либо не способен. Доберман — полицейская собака, генетически «заточенная» на неукоснительное подчинение человеку. Мастиф только с виду страшен. Но при испуге, поверьте, любой человек способен двигаться в два раза быстрее, чем этот неповоротливый «тяжелоатлет». Так почему они занесены в «черный список» или только из-за того, что уродились выше в холке, чем следует? Думаю, не открою секрета, если скажу: на протяжении последних 20 лет все чемпионаты мира неизменно благодаря своей ловкости, живучести и уму вкупе с идеальной зубной формулой выигрывала бельгийская овчарка малинуа. Ни одна другая порода с ней и рядом не стояла. Но ее в перечне потенциально опасных нет. Почему? Да потому что она весит 25 килограммов!

— Читаем сводки новостей. Амстафф напал. Бультерьер покусал. Мастиф загрыз. Питбуль отправил в реанимацию. Сплошь признанные бойцовские породы...

— Не так страшна собака, как ее владелец. Это избитая истина. Есть 4 основные группы людей, которые предпочитают заводить в качестве домашних питомцев бойцовских собак. Во-первых, истинные любители этих пород. Они четко знают, что они берут и что с этим делать. К сожалению, это самая малочисленная категория. Во-вторых, люди, желающие с помощью собаки, простите, выпендриться. В-третьих, состоятельные бизнесмены, которым такие щедрые подарки делают друзья. В-четвертых, попросту обманутые заводчиками бедолаги. Для кинологических жуликов эта группа самая «вкусная».

Смертельно опасен

Понятно, что каждая порода имеет свои цели. Пасешь стада — купи волкодава, охраняешь базу — немецкую овчарку, охотишься на уток — спаниеля. Их для тебя выведут заводчики. Но когда «бойцов» можно встретить на лестничной площадке, а стравливают их для сохранения качеств в сквере — это уже опасно для жизни.

В Лиде американский стаффордширский терьер набросился на мальчика, который в итоге чуть не лишился зрения. Хозяйка не смогла удержать пса, тот же вопреки правилам был без намордника и поводка.

В Пуховичском районе ротвейлер покусал восемнадцатилетнюю девушку. Она каталась с подругой на велосипеде, а хозяин ротвейлера спустил с поводка своего любимца. Девушке пришлось сделать несколько операций для восстановления внешности. В Барановичском районе на беременную молодую женщину за удар тапочком набросился питбуль ее сожителя. Пока нападавшего оттащили соседи, он успел практически отгрызть несчастной руки. Список происшествий можно продолжать долго. Случаи разные, но есть в них что-то общее. В большинстве причиной трагедий становится халатность владельцев, игнорирующих элементарные правила содержания опасных животных. Директор Гомельского областного клуба спортивного и декоративного собаководства Алексей Хмылев рассказал:

— На самом деле, если животное не бешеное, оно лишь реагирует на опасность, чаще всего на агрессию человека. Защищает себя или своего хозяина. Например, выпившие незнакомые женщины решили потрепать пса за ухо. На его языке это опасность и на человеческом языке — опасность. Если вас на улице начнут трепать за ухо выпившие, как вы отреагируете? Скорее всего, криком или даже ударом. На языке собак это лай и укус. Мы не должны рассматривать собак без их хозяев. Это касается и занятий по дрессировке. Человек учится, как обращаться с собакой. Во многих странах, перед тем как взять домой животное, надо пройти курсы по обращению с ним. Иначе нельзя. Хозяин должен стать юридическим защитником и ответчиком своего питомца.

Многочисленные трагедии, как в городских дворах, так и на подпольных аренах, характеризуют не столько собак, сколько их хозяев. Достаточно следовать простым правилам содержания, выбирать питомца обдуманно и для конкретных целей, правильно воспитывать и воспринимать как полноценного члена своей семьи, чтобы избежать многих конфликтов и страшных, шокирующих историй. В конце концов, правила, писанные и неписанные, прошли проверку временем. Но многие ли им следуют?

МНЕНИЕ

Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:

— Сейчас идет работа над законопроектом об обращении с животными, который предполагает ужесточение существующих ныне правил содержания потенциально опасных пород собак. В частности, все владельцы бойцовских псов должны будут в обязательном порядке проходить обучение в официально зарегистрированных кинологических организациях. Причем контроль за этим процессом будет более чем строгий. Сегодня, вынужден констатировать, есть немало случаев, когда свидетельство о прохождении спецкурсов попросту покупают. Рассматривается также вопрос о полном запрете содержания собак бойцовских пород в квартирах. Хотя мы осознаем, что к этому вопросу нужно подходить крайне взвешенно.

Наконец, будут существенно ужесточены меры к нарушителям правил выгула собак. Сегодня часто можно видеть, как какой-нибудь питбуль спокойно разгуливает по детской площадке без намордника и поводка, в то время как в песочнице резвятся дети. Хозяин четвероногого может сто раз говорить, что его питомец послушный и ласковый. Но животное не всегда поступает так, как хотелось бы человеку.

КЛЫКАСТАЯ ИСТОРИЯ

Своими корнями собачьи бои уходят во времена Древнего Рима. Римляне стравливали собак больших пород, таких как молосские собаки, друг против друга. Они также заставляли их драться с другими животными: слонами, львами, медведями, быками, устраивая бои в Колизее. Хотя собачьи схватки в настоящее время являются незаконной деятельностью на большей части планеты, они, к сожалению, до сих пор популярны во многих странах. Например, в США активность индустрии собачьих боев снизилась в 1990-е, однако представители организаций по контролю за животными считают, что в последние годы она восстановилась. Поскольку интернет значительно облегчает обмен информацией и предоставляет анонимность участникам. По оценкам экспертов, в США в индустрию собачьих боев на непрофессиональной основе вовлечено до 100 000 человек.





КТО ПОЧЕМ

• Американский стаффордширский терьер (1–3 месяца) с хорошей родословной на внутреннем рынке оценивается в среднем в 500 долларов. Выдающиеся экземпляры доходят до 1000. Недавно был случай, когда щенка амстаффа из минского питомника продали в Испанию за 1600 евро. И это лишь щенок. Его именитый родитель, если владелец пожелает продать эту «золотую курочку», может потянуть на 3500–4500 евро.

• Нижняя ценовая планка для щенка внушительной среднеазиатской овчарки 450 у.е. Но некоторые представители помета с задатками чемпионов достигают стоимости 1200 долларов. Бультерьеры сегодня выходят из моды, да и вид у этих «яйцеголовых», мягко говоря, на любителя. Поэтому породистого щенка средних качеств можно искать по цене от 300 долларов. За наиболее перспективных малышей заводчики просят до 1000 долларов.

• Примерно столько же стоит доберман. Рядовые щенки обходятся в 300 у.е., идеальные — от 500 до 1000. Малыши ротвейлера — от 800 до 1200 долларов. Но бывают и дороже.

• Наиболее дешевая — популярная немецкая овчарка. Щенки «рабочих» родителей торгуются за 250 долларов, но самые ценные экземпляры уходят и за 1000.