Круто ты попал! Бонстики приглашают всех детей на ТВ!

Третьи Бонстики — яркие овощи и фрукты, которые появились в торговой сети «Евроопт» 25 сентября, — обещают стать самыми творческими и телевизионными. Дело в том, что на все время своего пребывания в Беларуси они запускают большую телевизионную игру «Бонстик Шоу» и настоящие выпуски новостей «Бонстик News». Новости будут выходить на официальном видеоканале «Бонстик Продакшн», а игра — еще и на телеканале «Беларусь-2».
Кроме того, в торгово-развлекательном центре «Е-Сити» в Минске на
Денисовской, 8 построена настоящая телевизионная студия, где ведущие
записывают выпуски новостей.
И это отличная новость для поклонников Бонстиков, потому что в
телестудию может прийти любой желающий, и совершенно бесплатно! Каждый
день, кроме понедельника, студия открыта для всех детей Беларуси. Именно
там можно увидеть, как создаются выпуски новостей, сфотографироваться в
кресле ведущих, а еще обняться с любимым Бонстиком (ежедневно один из
героев будет ждать встречи с поклонниками). Помимо этого, в телестудии
оборудована специальная бонитронская лаборатория, которая позволит
каждому ребенку прикоснуться к фокусам и волшебству. И сделать
потрясающее фото для Инстаграм или ВКонтакте.
Выпуски новостей «Бонстик News», которые будут выходить каждую неделю
по вторникам и четвергам на канале «Бонстик Продакшн», готовят много
эксклюзивных сюжетов для детей. Никаких скучных репортажей — только то,
что действительно интересно юному поколению. Бьюти-советы и лайфхаки,
самое свежее из мира гаджетов и современный этикет, юмористическая
кулинарная рубрика. И, конечно же, горячие и свежие новости из жизни
Бонстиков: их поездки и праздники, идеи и конкурсы, встречи с
поклонниками и многое другое. Надо отметить, что проект создается
сотрудниками телевидения и детьми, которые прошли кастинг, объявленный в
официальном аккаунте Бонстиков во ВКонтакте. Именно дети выступают в
роли ведущих новостей и корреспондентов, а также помогают собирать
контент для выпусков.
Второй телепроект — это большое игровое «Бонстик Шоу»! Десять команд,
разделенных по возрастным группам, встретятся на съемочной площадке в
ТРЦ «Е-Сити», чтобы узнать, кто самый ловкий, смышленый и продвинутый
поклонник Бонстиков. 50 детей со всей страны будут бороться за
первенство и отличные подарки: победители каждого шоу получат по
планшету в подарок. А ведущим проекта выбран человек, который много лет
назад, будучи подростком, тоже начинал свою карьеру в молодежном
телепроекте, — это Павел Воротилин. Возможно, благодаря Бонстикам,
кто-то из талантливых детей тоже начнет сейчас свою большую
телевизионную карьеру.
— Нынешний сезон Бонстиков — это сезон свежести во всех магазинах
«Евроопт». Понимая, что дети с радостью доверяют своим кумирам
Бонстикам, мы решили привить юным покупателям любовь к полезным фруктам и
овощам. И делаем это нестандартно — через интернет-телевидение и
игровое шоу на «Беларусь-2», которое увидит вся страна. Создавая проекты
для детей весь этот год, мы заметили, что у белорусских детей по сути
нет интерактивной площадки, где они могли бы получать проверенную и
интересную для них информацию, обсуждать то, что их волнует, общаться и
заводить новые знакомства. Именно с такой целью создавался канал
«Бонстик Продакшн». Он будет живым и интерактивным, каждый ребенок
сможет написать нам или другим детям, предложить тему для репортажа или
новостной рубрики. А еще мы решили осуществить мечту многих детей —
показать им, как устроено телевидение. Телестудия Бонстиков, которая
открыта для каждого, создавалась именно с такой целью, — отметил первый
заместитель генерального директора сети магазинов «Евроопт» Евгений
Жигимонт.
Новости «БонстикNews» будут выходить в эфир по вторникам и четвергам на канале «Бонстик Продакшн».
Игра «Бонстик Шоу» будет выходить в эфир по субботам на канале
«Бонстик Продакш», начиная с 30 сентября, и на телеканале «Беларусь-2» с
8 октября.
Телестудия Бонстиков работает ежедневно с 10.30 до 20.00 в ТРЦ
«Е-Сити» (2 этаж) по адресу: Минск, ул. Денисовская, 8. Выходной день —
понедельник.
Бонстики — это любимые пришельцы белорусских детей. Чтобы получить
одну игрушку, необходимо совершить покупки в магазине «Евроопт»,
интернет-гипермаркетах «Е-Доставка» или «ГиперМолл» на сумму от 15
рублей. За каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) и при
наличии дисконтной карты «Е-Плюс» будет выдаваться одна игрушка. Если к
этому же чеку добавить «бон-товары», то можно получить еще несколько
игрушек дополнительно. А чтобы не растерять коллекцию Бонстиков,
рекомендуется собирать их в альбом. Для третьей коллекции выпущено
четыре вида альбомов: в форме Потатика, Битти и Пайни, а также
специальный — в виде космической оранжереи.
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