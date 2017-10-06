Круто ты попал! Бонстики приглашают всех детей на ТВ!

Третьи Бонстики — яркие овощи и фрукты, которые появились в торговой сети «Евроопт» 25 сентября, — обещают стать самыми творческими и телевизионными. Дело в том, что на все время своего пребывания в Беларуси они запускают большую телевизионную игру «Бонстик Шоу» и настоящие выпуски новостей «Бонстик News». Новости будут выходить на официальном видеоканале «Бонстик Продакшн», а игра — еще и на телеканале «Беларусь-2».

Кроме того, в торгово-развлекательном центре «Е-Сити» в Минске на Денисовской, 8 построена настоящая телевизионная студия, где ведущие записывают выпуски новостей.





И это отличная новость для поклонников Бонстиков, потому что в телестудию может прийти любой желающий, и совершенно бесплатно! Каждый день, кроме понедельника, студия открыта для всех детей Беларуси. Именно там можно увидеть, как создаются выпуски новостей, сфотографироваться в кресле ведущих, а еще обняться с любимым Бонстиком (ежедневно один из героев будет ждать встречи с поклонниками). Помимо этого, в телестудии оборудована специальная бонитронская лаборатория, которая позволит каждому ребенку прикоснуться к фокусам и волшебству. И сделать потрясающее фото для Инстаграм или ВКонтакте.





Выпуски новостей «Бонстик News», которые будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам на канале «Бонстик Продакшн», готовят много эксклюзивных сюжетов для детей. Никаких скучных репортажей — только то, что действительно интересно юному поколению. Бьюти-советы и лайфхаки, самое свежее из мира гаджетов и современный этикет, юмористическая кулинарная рубрика. И, конечно же, горячие и свежие новости из жизни Бонстиков: их поездки и праздники, идеи и конкурсы, встречи с поклонниками и многое другое. Надо отметить, что проект создается сотрудниками телевидения и детьми, которые прошли кастинг, объявленный в официальном аккаунте Бонстиков во ВКонтакте. Именно дети выступают в роли ведущих новостей и корреспондентов, а также помогают собирать контент для выпусков.

Второй телепроект — это большое игровое «Бонстик Шоу»! Десять команд, разделенных по возрастным группам, встретятся на съемочной площадке в ТРЦ «Е-Сити», чтобы узнать, кто самый ловкий, смышленый и продвинутый поклонник Бонстиков. 50 детей со всей страны будут бороться за первенство и отличные подарки: победители каждого шоу получат по планшету в подарок. А ведущим проекта выбран человек, который много лет назад, будучи подростком, тоже начинал свою карьеру в молодежном телепроекте, — это Павел Воротилин. Возможно, благодаря Бонстикам, кто-то из талантливых детей тоже начнет сейчас свою большую телевизионную карьеру.

— Нынешний сезон Бонстиков — это сезон свежести во всех магазинах «Евроопт». Понимая, что дети с радостью доверяют своим кумирам Бонстикам, мы решили привить юным покупателям любовь к полезным фруктам и овощам. И делаем это нестандартно — через интернет-телевидение и игровое шоу на «Беларусь-2», которое увидит вся страна. Создавая проекты для детей весь этот год, мы заметили, что у белорусских детей по сути нет интерактивной площадки, где они могли бы получать проверенную и интересную для них информацию, обсуждать то, что их волнует, общаться и заводить новые знакомства. Именно с такой целью создавался канал «Бонстик Продакшн». Он будет живым и интерактивным, каждый ребенок сможет написать нам или другим детям, предложить тему для репортажа или новостной рубрики. А еще мы решили осуществить мечту многих детей — показать им, как устроено телевидение. Телестудия Бонстиков, которая открыта для каждого, создавалась именно с такой целью, — отметил первый заместитель генерального директора сети магазинов «Евроопт» Евгений Жигимонт.





Новости «БонстикNews» будут выходить в эфир по вторникам и четвергам на канале «Бонстик Продакшн».

Игра «Бонстик Шоу» будет выходить в эфир по субботам на канале «Бонстик Продакш», начиная с 30 сентября, и на телеканале «Беларусь-2» с 8 октября.

Телестудия Бонстиков работает ежедневно с 10.30 до 20.00 в ТРЦ «Е-Сити» (2 этаж) по адресу: Минск, ул. Денисовская, 8. Выходной день — понедельник.

Бонстики — это любимые пришельцы белорусских детей. Чтобы получить одну игрушку, необходимо совершить покупки в магазине «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-Доставка» или «ГиперМолл» на сумму от 15 рублей. За каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) и при наличии дисконтной карты «Е-Плюс» будет выдаваться одна игрушка. Если к этому же чеку добавить «бон-товары», то можно получить еще несколько игрушек дополнительно. А чтобы не растерять коллекцию Бонстиков, рекомендуется собирать их в альбом. Для третьей коллекции выпущено четыре вида альбомов: в форме Потатика, Битти и Пайни, а также специальный — в виде космической оранжереи.