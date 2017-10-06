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Электронные табло и проездные, спутниковая навигация и другое. Что планируют изменить в системе общественного транспорта

  • 06 октября 2017, 13:15
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В период до 2020 года транспортными организациями региона предполагается осуществить следующие инновационные мероприятия:

— внедрение системы продажи электронных билетов на проезд пассажиров и перевозку багажа (ручной клади) при перевозках пассажиров транспортом общего пользования в регулярном сообщении;

— поэтапное оборудование остановочных пунктов электронными информационными табло;

— внедрение современных систем и технических средств диспетчерского управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации;

— внедрение платной услуги USSD запроса — расписание движения автобусов в городском сообщении;

— совершенствование учета объемов перевозки пассажиров, выполненных индивидуальными предпринимателями и микро-организациями.


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