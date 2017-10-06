Беларусь и Украина намерены восстановить судоходство по Днепру. В чём проблема?

Меморандум о сотрудничестве на днях подписали руководители Гомельской и Херсонской областей.

Как передаёт БелТА, идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Чёрное море в страны Европы, Азии и Африки. Планирует также построить порт «река-море» на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной, а также углубить фарватер реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.

«С вводом в ближайшие годы Петриковского горно-обогатительного комбината, который расположен практически на реке Припять, резко возрастет грузопоток калийных удобрений. Естественно, все эти суда путь по Днепру будут завершать в Херсоне, что в прямом смысле свяжет два региона дополнительными экономическими узами», — воодушевлённо сообщает государственное агентство.

Тем временем

В Белгидромете отмечают: уровня воды в реках Беларуси не хватает для полноценного судоходства.

Об этом рассказала naviny.by заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромета) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Мария Герменчук.

По её словам, снижение уровня воды в самых крупных реках страны связано с тем, что в течение года осадки выпадают неравномерно — их много осенью и зимой, но недостаточно летом.

Так, за 2016 год на некоторых участках рек в течение 189 дней уровни оставались опасно низкими для судоходства. Таких явлений и событий на территории Беларуси в прошлом году было несколько десятков. В Белгидромете с уверенностью говорят о негативной тенденции.





Сложившаяся ситуация опасна для больших судов, хотя и не представляет опасности для лёгких плавучих средств. Однако это большая проблема ещё и с точки зрения гидробиологии и гидрохимии, поскольку «недостаток воды и кислорода в воде провоцирует неблагоприятные, а иногда и опасные экологические явления».

«Любое техногенное вмешательство в распределение стоков воды может повлиять на нашу гидрологическую систему, — отметила она. — Даже такое благое дело, как восстановление болот, — это тоже перераспределение стоков, которое чревато тем, что меньше воды попадает в крупные реки. Если будут отводиться стоки воды где-то в соседних странах, то соответственно к нам также будет попадать меньше воды. Другая ситуация касается Днепра, Припяти и Немана — по этим рекам мы отдаем воды больше, чем к нам приходит от соседей в целом по всей стране. Считаться с этой тенденцией надо обязательно.

Задача должна решаться комплексно — с точки зрения оценки климатических изменений, гидротехнических мероприятий в том или ином регионе, того, какой вид деятельности планируется там проводить», — подчеркнула представитель Белгидромета.

Не допустить смерть Полесья!

Экологические организации Беларуси бьют тревогу в связи с планами построить магистральный водный путь Е40 между Балтийским и Чёрным морями. В интернете собирают подписи против проекта, который предусматривает серьёзное изменение гидрологического режима рек Вислы, Мухавца, Пины, Припяти, Днепра, а также Днепро-Бугского канала, на них могут появиться новые плотины, дамбы, русла могут быть спрямлены, а берега заключены в бетон.





Эксперты инициативы «Стоп Е40! Сохраним наши реки вместе» обращают внимание общественности, властей и потенциальных инвесторов на негативные последствия, к которым может привести создание новой транспортной артерии, и в конечном итоге прекратить разработку этого проекта.

Вмешательство человека грозит навсегда изменить эти реки, разрушив сложившиеся экосистемы. В частности, непоправимый вред может быть нанесён более чем семи десяткам особо охраняемых природных территорий, во всех трех странах, где обитают многие редкие виды животных и растений.

В частности, строительство Е40 и рост грузовых перевозок на крупных судах класса «река-море» по этому пути нарушит нерестилища рыб, что уменьшит рыбные запасы.

Авторы петиции выступают против планов по перевозке по Е40 нефтепродуктов и минеральных удобрений, поскольку это создаёт угрозу техногенных катастроф.

К слову, водный путь Е40 проходит через Чернобыльскую зону. Дноуглубительные работы и интенсивное движение грузовых судов могут привести к тому, что радиоактивный ил поднимется со дна и пойдет вниз по течению Припяти и Днепра в Киевское водохранилище, которое дает питьевую воду миллионам украинцев.

В свою очередь сторонники проекта Е40 пробуют успокоить обещанием провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), однако именно в этом экологическая общественность видит серьёзную угрозу:

— К сожалению, мы вынуждены констатировать, что во всех трех странах доминируют краткосрочные экономические интересы, а власти не демонстрируют должной экологической культуры.

Невозможно доверять результатам ОВОС для проекта Е40, когда, например, в Польше вырубка реликтового леса Беловежской пущи лоббируется на уровне Министерства природы (!), не взирая на протесты ученых и решения институтов ЕС. Сторонники проекта Е40 заявляют, что уже заручились поддержкой президента Беларуси. В условиях высокой концентрации президентской власти проведение ОВОС в стране, скорее всего, превратится в формальность. Напомним, после того, как в июне 2017 года глава Беларуси высказался за включение в хозяйственный оборот части земель Чернобыльской зоны, министерства и ведомства в течение месяца согласовали соответствующий проект указа. Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень коррупции в Украине, что также не вызывает доверия к возможному проведению ОВОС по проекту Е40 в этой стране.

Призываем национальные правительства Беларуси, Украины и Польши и инвесторов отказаться от планов по строительству водного пути Е40 и предлагаем сосредоточиться на иных проектах в транспортной отрасли, которые не будут нести такой угрозы природе и которые гарантируют положительный экономический эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Призыв остановить разработку проекта поддержали участники V Форума общественных экологических организаций Беларуси, который прошел в Раубичах (Минский район) 21-23 июля 2017 г. К резолюции форума присоединились несколько десятков экологических организаций страны.