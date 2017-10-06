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В Гомеле возбудили уголовное дело в отношении гражданина Франции: шел пешком в Украину с пистолетным патроном в рюкзаке

  • 06 октября 2017, 10:22
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При попытке пересечения в пешем порядке таможенной границы Евразийского экономического союза, у гражданина Франции гомельскими таможенниками изъят патрон к огнестрельному оружию не задекларированный в установленном порядке.

Согласно заключения эксперта Управления государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области в кармане рюкзака гражданин незаконно пытался переместить патрон к нарезному огнестрельному оружию. Пистолетный патрон калибра 9×19 (Parabellum), предназначен для стрельбы из 9 мм пистолетов «Parabellum P-08», «Walter P-38», «Walter HP», «CZ-75», пистолетов-пулеметов «MP 38», «MP 40», «MP 41» и другого огнестрельного оружия данного калибра.

По данному факту Гомельской таможней в отношении гражданина Франции возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь и направленно по подследственности в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.


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